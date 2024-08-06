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Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области - 06.08.2024, ПРАЙМ
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:25+0300
2024-08-06T10:25+0300
2024-08-06T11:16+0300
белгородская область
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Очередное горе для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в социальной сети. Он также сообщил, что мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.
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белгородская область
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: мирный житель погиб после удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Очередное горе для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в социальной сети. Он также сообщил, что мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.