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Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области

Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области - 06.08.2024, ПРАЙМ

Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области

Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:25+0300

2024-08-06T10:25+0300

2024-08-06T11:16+0300

белгородская область

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Очередное горе для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в социальной сети. Он также сообщил, что мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.

белгородская область

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белгородская область