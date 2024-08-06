Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области - 06.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240806/dron-850687965.html
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области - 06.08.2024, ПРАЙМ
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:25+0300
2024-08-06T11:16+0300
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/86/841448663_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_75b87a299dbded634555f6b66c44ed3f.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Очередное горе для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в социальной сети. Он также сообщил, что мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.Губернатор выразил соболезнования родным погибшего. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/86/841448663_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2c2a03703dc9b06cee3b3dd61a6e8647.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область
Белгородская область
10:25 06.08.2024 (обновлено: 11:16 06.08.2024)
 
Мирный житель погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: мирный житель погиб после удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области

© Unsplash/Aditya ChinchureДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Aditya Chinchure
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Из-за удара дрона ВСУ по машине в Белгородской области погиб мирный житель, заявил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Очередное горе для всех нас… Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал он в социальной сети. Он также сообщил, что мужчина погиб от полученных в результате взрыва травм.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, заявлял, что Киев пытается атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач на линии фронта.
 
Белгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала