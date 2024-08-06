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На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом

На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом - 06.08.2024, ПРАЙМ

На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом

В ДТП с микроавтобусом под Армавиром пострадали тринадцать человек. Среди них двое погибших, передает краевое ГУ МЧС. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:51+0300

2024-08-06T16:51+0300

2024-08-06T17:11+0300

дтп

кубань

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ДТП с микроавтобусом под Армавиром пострадали тринадцать человек. Среди них двое погибших, передает краевое ГУ МЧС. Подчеркивается, что столкновение произошло на 178-м километре трассы Р-217 Кавказ в районе Армавира. В ДТП участвовали грузовой и легковой автомобиль, а также микроавтобус Mercedes.Всего в микроавтобусе на момент ДТП находились 17 человек, в легковом автомобиле было четыре пассажира и водитель, рассказали спасатели. Движение на дороге не перекрыто.

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дтп, кубань