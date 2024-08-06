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На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом - 06.08.2024, ПРАЙМ
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На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом
На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом - 06.08.2024, ПРАЙМ
На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом
В ДТП с микроавтобусом под Армавиром пострадали тринадцать человек. Среди них двое погибших, передает краевое ГУ МЧС. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:51+0300
2024-08-06T17:11+0300
дтп
кубань
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ДТП с микроавтобусом под Армавиром пострадали тринадцать человек. Среди них двое погибших, передает краевое ГУ МЧС. Подчеркивается, что столкновение произошло на 178-м километре трассы Р-217 Кавказ в районе Армавира. В ДТП участвовали грузовой и легковой автомобиль, а также микроавтобус Mercedes.Всего в микроавтобусе на момент ДТП находились 17 человек, в легковом автомобиле было четыре пассажира и водитель, рассказали спасатели. Движение на дороге не перекрыто.
кубань
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дтп, кубань
ДТП, КУБАНЬ, Происшествия
16:51 06.08.2024 (обновлено: 17:11 06.08.2024)
 
На Кубани произошло ДТП с микроавтобусом

В ДТП с микроавтобусом на Кубани пострадали 13 человек, есть погибшие

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДТП с автобусом в Сочи
ДТП с автобусом в Сочи
© МЧС РФ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. В ДТП с микроавтобусом под Армавиром пострадали тринадцать человек. Среди них двое погибших, передает краевое ГУ МЧС.
Подчеркивается, что столкновение произошло на 178-м километре трассы Р-217 Кавказ в районе Армавира. В ДТП участвовали грузовой и легковой автомобиль, а также микроавтобус Mercedes.
Всего в микроавтобусе на момент ДТП находились 17 человек, в легковом автомобиле было четыре пассажира и водитель, рассказали спасатели. Движение на дороге не перекрыто.
 
ПроисшествияДТПКУБАНЬ
 
 
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