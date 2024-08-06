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Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты
Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты - 06.08.2024, ПРАЙМ
Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты
Кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис назвала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, передает... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T16:10+0300
2024-08-06T16:10+0300
сша
выборы в сша
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис назвала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники."Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор - это губернатор Миннесоты Тим Уолц", - следует из сообщения издания. Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.Выборы президента США намечены на 5 ноября.
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сша, выборы в сша, камала харрис
США, выборы в США, Камала Харрис
16:10 06.08.2024
 
Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты

Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца на роль кандидата в вице-президенты США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит АТЭС в Таиланде. День второй
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис назвала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
"Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор - это губернатор Миннесоты Тим Уолц", - следует из сообщения издания.
Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.
Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.
Нью-Йорк, США
В США заговорили о конце "американского мира"
12:29
Выборы президента США намечены на 5 ноября.
 
СШАвыборы в СШАКамала Харрис
 
 
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