https://1prime.ru/20240806/kandidat-850698482.html

Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты

Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты - 06.08.2024, ПРАЙМ

Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты

Кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис назвала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, передает... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:10+0300

2024-08-06T16:10+0300

2024-08-06T16:10+0300

сша

выборы в сша

камала харрис

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367959_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_98b112b28b0bbd0dde8e925a5b960166.jpg

ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии в президенты США Камала Харрис назвала губернатора штата Миннесота Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, передает телеканал CNN, ссылаясь на источники."Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близкие к процессу, утверждают, что ее выбор - это губернатор Миннесоты Тим Уолц", - следует из сообщения издания. Ранее на съезде Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что выдвинул кандидатуру Майка Вэнса на пост вице-президента, если одержит победу на выборах. Позже съезд Республиканской партии официально выдвинул Майка Вэнса на эту должность.Ряд политиков, включая конгрессменов с многолетним опытом, выразили мнение, что он не подходит на роль вице-президента из-за его "антиукраинской" позиции и популизма. Они считают, что он не усилит кандидатуру Трампа, так как их взгляды схожи. Республиканцы утверждают, что 90% их однопартийцев разделяют мнение о непригодности Вэнса.Выборы президента США намечены на 5 ноября.

https://1prime.ru/20240806/ssha-850692653.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, камала харрис