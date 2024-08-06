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Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты
Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты - 06.08.2024, ПРАЙМ
Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц стал напарником и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, подтвердили в штабе действующего вице-президента и | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T18:03+0300
2024-08-06T18:03+0300
камала харрис
демократическая партия сша
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц стал напарником и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, подтвердили в штабе действующего вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис. Во вторник, 6 августа, на официальной странице кампании демократки появилась фотография Уолца рядом с Харрис. Штаб также опубликовал сообщение: "С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы". Сам губернатор подтвердил, что был номинирован на пост и утвержден партией. "Честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании", - подчеркнул он в социальной сети X. В предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа предупредили, что Тим Уолц является либеральным экстремистом, представляющим опасность для страны. Газета Washington Post подчеркивает, что выбор этой кандидатуры направлен на укрепление позиции Демократической партии США в штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей. Уолц уже имеет опыт завоевания голосов консервативных сельчан, однако он все еще малоизвестен широкой общественности.
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камала харрис, демократическая партия сша, выборы в сша
Камала Харрис, Демократическая партия США, выборы в США
18:03 06.08.2024
 
Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты

Штаб Харрис подтвердил выбор губернатора Уолца кандидатом в вице-президенты США

© Фото : Lawrence Jackson/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : Lawrence Jackson/Official White House Photo
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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Губернатор штата Миннесота Тим Уолц стал напарником и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, подтвердили в штабе действующего вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис.
Во вторник, 6 августа, на официальной странице кампании демократки появилась фотография Уолца рядом с Харрис. Штаб также опубликовал сообщение: "С вашей помощью Камала Харрис и Тим Уолц готовы выиграть эти выборы".
Сам губернатор подтвердил, что был номинирован на пост и утвержден партией. "Честь всей жизни - присоединиться к Камале Харрис в этой кампании", - подчеркнул он в социальной сети X.
В предвыборном штабе республиканца Дональда Трампа предупредили, что Тим Уолц является либеральным экстремистом, представляющим опасность для страны.
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Харрис назвала своего кандидата в вице-президенты
16:10
Газета Washington Post подчеркивает, что выбор этой кандидатуры направлен на укрепление позиции Демократической партии США в штатах Среднего Запада, где сильнее конкуренция с республиканцами за голоса избирателей. Уолц уже имеет опыт завоевания голосов консервативных сельчан, однако он все еще малоизвестен широкой общественности.
 
Камала ХаррисДемократическая партия СШАвыборы в США
 
 
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