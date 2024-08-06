https://1prime.ru/20240806/krym-850688806.html
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:58+0300
2024-08-06T10:58+0300
2024-08-06T10:58+0300
крым
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/63/842296365_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d03741389f3eea1244b551906ca0d6b1.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти", — написал он.Ранее в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, также по собственному желанию. Ранее стало известно, что кабмин направит 5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.
https://1prime.ru/20240801/krym-850597700.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/63/842296365_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01656f6319dd39c5bec5898dbeb38e99.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, россия
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал в отставку
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти", — написал он.
Ранее в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, также по собственному желанию.
Ранее стало известно, что кабмин направит
5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.
Турпоток в Крым в июле вырос на треть