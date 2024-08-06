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В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку - 06.08.2024, ПРАЙМ
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В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку - 06.08.2024, ПРАЙМ
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку
Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T10:58+0300
2024-08-06T10:58+0300
крым
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти", — написал он.Ранее в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, также по собственному желанию. Ранее стало известно, что кабмин направит 5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.
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крым, россия
КРЫМ, РОССИЯ
10:58 06.08.2024
 
В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал в отставку

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти", — написал он.
Ранее в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, также по собственному желанию.
Ранее стало известно, что кабмин направит 5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.
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