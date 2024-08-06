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В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку

В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку - 06.08.2024, ПРАЙМ

В Крыму второй за два дня министр ушел в отставку

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов. | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T10:58+0300

2024-08-06T10:58+0300

2024-08-06T10:58+0300

крым

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти", — написал он.Ранее в отставку ушел министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, также по собственному желанию. Ранее стало известно, что кабмин направит 5,7 миллиарда рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Средства будут направлены ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс". Это учреждение обеспечивает работу шести паромов, которые курсируют между полуостровом и материковой частью России. Они перевозят пассажиров, а также доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

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