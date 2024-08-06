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ЦБ ждет от правительства ликвидность на 17 миллиардов рублей

ЦБ ждет от правительства ликвидность на 17 миллиардов рублей - 06.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ ждет от правительства ликвидность на 17 миллиардов рублей

Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 17 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:15+0300

2024-08-06T11:15+0300

2024-08-06T11:15+0300

банк россии

правительство рф

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 17 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 31 июля по 6 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило такую ликвидность на 676 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 352 миллиарда рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 58 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,018 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 5,33 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

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банк россии, правительство рф