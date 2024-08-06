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Рынки в режиме паники. Есть ли риски глобальной рецессии

Рынки в режиме паники. Есть ли риски глобальной рецессии - 06.08.2024, ПРАЙМ

Рынки в режиме паники. Есть ли риски глобальной рецессии

Глобальные рынки охватила паника после публикации слабой статистики по рынку труда в США. Если ранее инвесторы ожидали "мягкой посадки" экономики на фоне... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T16:27+0300

2024-08-06T16:27+0300

2024-08-06T16:27+0300

мнения аналитиков

рецессия

рецессия в сша

фрс

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Глобальные рынки охватила паника после публикации слабой статистики по рынку труда в США. Если ранее инвесторы ожидали "мягкой посадки" экономики на фоне планомерного снижения ставок ФРС, то теперь преобладает мнение, что регулятор слишком долго медлил с этим решением, поставив экономику на грань рецессии.Опасения по поводу рецессии в США появились из-за более медленного, чем ожидалось, роста числа рабочих мест в июле и повышения уровня безработицы до 4,3% с 4,1% в предыдущем месяце. Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 114 тысяч, что оказалось значительно меньше прогнозируемых 175 тысяч.Замедление на рынке труда обусловлено низкими темпами найма, а не увольнениями, что в том числе связано с замедлением бизнес-активности из-за высокой процентной ставки ФРС.Опасения по поводу инфляции отошли на второй план, уступив место страхам перед остановкой экономического роста.Рынок уже закладывает в цены 60% вероятности экстренного снижения ставки на 0,25% в течение недели.Доходность двухлетних гособлигаций США упала на 50 б. п. за прошлую неделю, а тридцатилетних — на 30 б. п., что свидетельствует о мощном ралли на долговых рынках, сравнимом с мартовским кризисом весной 2023 года. Рост казначейских облигаций привел к снижению доходности десятилетних бумаг, ключевого ориентира для стоимости заимствований, до 3,7% — минимум с июня 2023 года. Но снижение ставок между заседаниями происходит очень редко и применяется только в случае серьезных рисков, когда члены ФРС считают, что не могут ждать следующего запланированного решения.Последнее такое экстренное снижение ставки ФРС произошло в начале пандемии коронавируса в 2020 году. Другой вариант внепланового вмешательства был весной 2023 года, когда в США произошел мини-коллапс региональных банков. Следующее решение должно быть принято 18 сентября.Падение доходности гособлигаций наблюдается даже в Японии, где ЦБ на прошлой неделе повысил ставку. Инвесторы бегут от риска, распродавая акции по всему миру.Триггером для паники стали слабые данные по рынку труда на прошлой неделе, опубликованные после того, как ФРС в очередной раз сохранила процентные ставки на прежнем уровне. Это усилило опасения, что регулятор действует слишком медленно, повторяя ошибки 2021–2022 годов, когда повышение ставок началось слишком поздно.В пользу этой точки зрения говорит и тот факт, что центральные банки Европы, Великобритании и Канады уже начали смягчать денежно-кредитную политику.Бегство от риска заметно и в долговых инструментах. Инвесторы наращивают объемы в страховках от дефолтов (кредитные дефолтные свопы, CDS) по корпоративным облигациям, поскольку растет обеспокоенность по поводу "здоровья" глобальной экономики.Кредитные деривативы часто являются первыми инструментами, которые показывают признаки слабости в условиях спада рынка, отчасти потому, что продажа облигаций может занять больше времени.Слабая макроэкономика и влияние на будущие доходы потребителей может оказаться существенным риском для рынка долговых инструментов, особенно в сегменте высокодоходных облигаций. Спреды на данные инструменты относительно казначейских облигаций США находятся на исторически низком уровне, что говорит о том, что рынок не закладывает в бумаги существенных рисков.Глобальная рецессия может привести к падению цен в этих инструментах, так как рынок будет закладывать более высокую вероятность дефолта.Экономисты Goldman Sachs Group Inc. повысили вероятность рецессии в США в следующем году с 15% до 25%, но отметили, что экономика в целом выглядит стабильной, финансовые дисбалансы отсутствуют, а у ФРС есть пространство для маневра.Таким образом, можно сказать, что реакция рынка избыточна, но долгосрочный риск есть и будет зависеть от поступающих данных и, самое главное, действий ФРС.Сейчас долговой рынок закладывает в цены пять снижений ставки на 0,25% до конца года, предполагая, что ФРС будет действовать агрессивно, снижая ставки на 0,5% на ближайших заседаниях.Такие шаги не предпринимались со времен пандемии и кредитного кризиса.Однако не стоит забывать, что рынок уже не раз ошибался в своих прогнозах, иногда преувеличивая риски.В конце 2023 года цены на облигации также росли на фоне ожиданий скорого смягчения политики ФРС, но затем скорректировались, когда экономика продолжила рост.Покупка длинных казначейских облигаций стран с высокими кредитными рейтингами (США, ЕС) выглядит привлекательной в нынешней ситуации, однако реакция рынка в моменте может быть преувеличенной, что приведет к локальной коррекции.Тем не менее долгосрочное позиционирование в длинных бумагах на фоне нового цикла снижения ставок оправдано.Для российского рынка, безусловно, важно состояние глобальной экономики, несмотря на замкнутость нашей финансовой системы. Существенное снижение цен на товарных рынках может привести к коррекции на фондовом рынке.Этот факт уже наблюдался на торгах в понедельник, однако из-за отсутствия нерезидентов рынок снижается всего на 2%, что не так много, учитывая падения на рынках Азии. С точки зрения валютного и долгового рынка реакции нет вообще.Состояние глобальной экономики может заставить ЦБ РФ пересмотреть жесткую позицию по ключевой ставке, поэтому важно в ближайшей перспективе следить за комментариями регулятора на эту тему.

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Артем Привалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Привалов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg

мнения аналитиков, рецессия, рецессия в сша, фрс