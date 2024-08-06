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МИД счел сообщения о плане покушения Киева на Путина некорректными - 06.08.2024, ПРАЙМ
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МИД счел сообщения о плане покушения Киева на Путина некорректными
МИД счел сообщения о плане покушения Киева на Путина некорректными - 06.08.2024, ПРАЙМ
МИД счел сообщения о плане покушения Киева на Путина некорректными
Российское внешнеполитическое ведомство назвало некорректной интерпретацией слов заместителя главы МИД России Сергея Рябкова сообщения СМИ о том, что на Украине | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T17:41+0300
2024-08-06T17:41+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российское внешнеполитическое ведомство назвало некорректной интерпретацией слов заместителя главы МИД России Сергея Рябкова сообщения СМИ о том, что на Украине готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова якобы на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который состоялся 28 июля. Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что украинские спецслужбы предприняли безуспешную попытку покушения на российского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Буданова, указал, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Он также отметил, что все угрозы со стороны киевского режима очевидны. В СМИ 5 августа была опубликована информация со ссылкой на Рябкова о том, что покушение на Путина и Белоусова планировалось осуществить на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля. При этом в публикациях не фигурировали конкретные цитаты слов Рябкова. В МИД РФ указали, что эти сообщения "являются результатом некорректной интерпретации журналистами" интервью замминистра иностранных дел телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 года". В ведомстве отметили, что на прямой вопрос о планировании покушения на главном военно-морском параде Рябков не ответил утвердительно, он лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями". В ведомстве призвали представителей СМИ "к тщательной проверке публикуемой информации во избежание искажений заявлений руководства МИД России" и настоятельно порекомендовали при возникновении вопросов обращаться в министерство за дополнительными разъяснениями.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
17:41 06.08.2024
 
МИД счел сообщения о плане покушения Киева на Путина некорректными

МИД: СМИ исказили слова Рябкова, написав о подготовке покушения на Путина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российское внешнеполитическое ведомство назвало некорректной интерпретацией слов заместителя главы МИД России Сергея Рябкова сообщения СМИ о том, что на Украине готовили покушение на президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова якобы на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который состоялся 28 июля.
Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что украинские спецслужбы предприняли безуспешную попытку покушения на российского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Буданова, указал, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Он также отметил, что все угрозы со стороны киевского режима очевидны.
В СМИ 5 августа была опубликована информация со ссылкой на Рябкова о том, что покушение на Путина и Белоусова планировалось осуществить на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля. При этом в публикациях не фигурировали конкретные цитаты слов Рябкова.
В МИД РФ указали, что эти сообщения "являются результатом некорректной интерпретации журналистами" интервью замминистра иностранных дел телеканалу "Россия 1" от 4 августа 2024 года".
В ведомстве отметили, что на прямой вопрос о планировании покушения на главном военно-морском параде Рябков не ответил утвердительно, он лишь признал наличие "определенной увязки и с такого рода событиями".
В ведомстве призвали представителей СМИ "к тщательной проверке публикуемой информации во избежание искажений заявлений руководства МИД России" и настоятельно порекомендовали при возникновении вопросов обращаться в министерство за дополнительными разъяснениями.
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