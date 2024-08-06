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"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву - 06.08.2024, ПРАЙМ
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"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву
"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву - 06.08.2024, ПРАЙМ
"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву
Коллективный Запад не хочет тратить свои деньги на восстановление Украины, сообщил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс... | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T14:53+0300
2024-08-06T14:53+0300
украина
восстановление
сша
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад не хочет тратить свои деньги на восстановление Украины, сообщил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal."Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — подчеркнул Приморац.Эксперт также рассмотрел ряд мер, которые придется предпринять Киеву для восстановления разрушенных объектов и населенных пунктов. Так, необходимо будет провести реформы в сфере экономики. Для получения поддержки со стороны США Киев будет вынужден предоставить американским инвесторам доступ к секторам сельского хозяйства, технологического развития и обороны.Также, заявил аналитик, Киев должен будет ликвидировать или провести приватизацию 3,5 тысячи государственных предприятий, которые являются рассадниками коррупции.Всемирный банк оценивает размеры средств, необходимых для восстановления страны, в полтриллиона долларов. В Киеве запрашивают сумму в два раза больше. В США же заявляли, что на восстановление Украины будут потрачены замороженные российские активы.
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украина, восстановление, сша
УКРАИНА, восстановление, США
14:53 06.08.2024
 
"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву

Приморац: на Западе не готовы тратить деньги на восстановление Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад не хочет тратить свои деньги на восстановление Украины, сообщил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal.
"Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — подчеркнул Приморац.
Эксперт также рассмотрел ряд мер, которые придется предпринять Киеву для восстановления разрушенных объектов и населенных пунктов. Так, необходимо будет провести реформы в сфере экономики. Для получения поддержки со стороны США Киев будет вынужден предоставить американским инвесторам доступ к секторам сельского хозяйства, технологического развития и обороны.
Также, заявил аналитик, Киев должен будет ликвидировать или провести приватизацию 3,5 тысячи государственных предприятий, которые являются рассадниками коррупции.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
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14:41
Всемирный банк оценивает размеры средств, необходимых для восстановления страны, в полтриллиона долларов. В Киеве запрашивают сумму в два раза больше. В США же заявляли, что на восстановление Украины будут потрачены замороженные российские активы.
 
УКРАИНАвосстановлениеСША
 
 
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