https://1prime.ru/20240806/vosstanovlenie-850695903.html

"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву

"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву - 06.08.2024, ПРАЙМ

"Ликвидировать предприятия". В США обратились с жестким требованием к Киеву

Коллективный Запад не хочет тратить свои деньги на восстановление Украины, сообщил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T14:53+0300

2024-08-06T14:53+0300

2024-08-06T14:53+0300

украина

восстановление

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад не хочет тратить свои деньги на восстановление Украины, сообщил бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для Wall Street Journal."Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева", — подчеркнул Приморац.Эксперт также рассмотрел ряд мер, которые придется предпринять Киеву для восстановления разрушенных объектов и населенных пунктов. Так, необходимо будет провести реформы в сфере экономики. Для получения поддержки со стороны США Киев будет вынужден предоставить американским инвесторам доступ к секторам сельского хозяйства, технологического развития и обороны.Также, заявил аналитик, Киев должен будет ликвидировать или провести приватизацию 3,5 тысячи государственных предприятий, которые являются рассадниками коррупции.Всемирный банк оценивает размеры средств, необходимых для восстановления страны, в полтриллиона долларов. В Киеве запрашивают сумму в два раза больше. В США же заявляли, что на восстановление Украины будут потрачены замороженные российские активы.

https://1prime.ru/20240806/transh-850695796.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, восстановление, сша