https://1prime.ru/20240807/afrika-850713018.html

Захарова прокомментировала действия Киева в Африке

Захарова прокомментировала действия Киева в Африке - 07.08.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала действия Киева в Африке

Москве понятно решение Мали разорвать дипломатические отношения с Киевом. Неудивительно, что киевский режим сотрудничает с международным терроризмом, поскольку... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T11:21+0300

2024-08-07T11:21+0300

2024-08-07T11:46+0300

мария захарова

африка

киевский режим

терроризм

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Москве понятно решение Мали разорвать дипломатические отношения с Киевом. Неудивительно, что киевский режим сотрудничает с международным терроризмом, поскольку не может победить на поле боя самостоятельно, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова"Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет",- уточнила она.Представитель МИД также рассказала, что ранее правительство переходного периода Республики Мали заявило о разрыве отношений с Киевом. По ее словам, "поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно предоставления Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих".Власти африканского государства осудили действия украинских властей, а также предупредили, что поддержка Киева является содействием международному терроризму и угрозой стабильности на континенте."Обращается вынимание на точность "диагноза", поставленного Москвой, неоднократно предупреждавшей о "неонацистском и подлом" характере политики режима Владимира Зеленского, заключившим "союз" с международным терроризмом",- заявила политик.Она также уточнила, что действия Киева на "втором фронте" в Африке демонстрируют террористическую сущность режима."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала Захарова."Как показывают события, террористическая сущность киевского режима становится все более очевидной для всего мира", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20240807/pvo-850712870.html

африка

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мария захарова, африка, киевский режим, терроризм