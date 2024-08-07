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Производство алкоголя в России за семь месяцев выросло на 6,1% - 07.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240807/alkogol-850709830.html
Производство алкоголя в России за семь месяцев выросло на 6,1%
Производство алкоголя в России за семь месяцев выросло на 6,1% - 07.08.2024, ПРАЙМ
Производство алкоголя в России за семь месяцев выросло на 6,1%
Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-июле 2024 года выросло на 6,1% по сравнению с... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T08:03+0300
2024-08-07T08:03+0300
экономика
алкоголь
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-июле 2024 года выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101,938 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 9,7% - до 61,092 миллиона декалитров. Коньячные предприятия выпустили 5,02 миллиона декалитров продукции (рост на 16,8% в годовом выражении). Производство виноградного вина в январе-июле выросло на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 18,581 миллиона декалитров. Объем производства игристых вин за этот период подскочил на 32% - до 7,518 миллиона декалитров, плодовых - снизился на 17,2%, до 5,124 миллиона декалитров. Также значительно выросло производство ликерных вин - на 65,2% в годовом выражении, до 760,2 тысячи декалитров. Слабоалкогольной продукции было произведено 8,645 миллиона декалитров - на 22,4% меньше, чем в январе-июле 2023 года.
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алкоголь, росалкогольтабакконтроль
Экономика, алкоголь, Росалкогольтабакконтроль
08:03 07.08.2024
 
Производство алкоголя в России за семь месяцев выросло на 6,1%

Росалкогольтабакконтроль: производство алкоголя в России за 7 месяцев выросло на 6,1%

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в январе-июле 2024 года выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101,938 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 9,7% - до 61,092 миллиона декалитров. Коньячные предприятия выпустили 5,02 миллиона декалитров продукции (рост на 16,8% в годовом выражении).
Производство виноградного вина в январе-июле выросло на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года - до 18,581 миллиона декалитров. Объем производства игристых вин за этот период подскочил на 32% - до 7,518 миллиона декалитров, плодовых - снизился на 17,2%, до 5,124 миллиона декалитров. Также значительно выросло производство ликерных вин - на 65,2% в годовом выражении, до 760,2 тысячи декалитров.
Слабоалкогольной продукции было произведено 8,645 миллиона декалитров - на 22,4% меньше, чем в январе-июле 2023 года.
% Полка с алкоголем в магазине - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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ЭкономикаалкогольРосалкогольтабакконтроль
 
 
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