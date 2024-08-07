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Робкая стабилизация - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Робкая стабилизация
Робкая стабилизация - 07.08.2024, ПРАЙМ
Робкая стабилизация
Рынок стабилизировался во вторник после всплеска волатильности в предыдущий день. Индекс Московской Биржи показал символический рост на 0,07% до 2830,75 п., в... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:07+0300
2024-08-07T09:07+0300
мнения аналитиков
биржа
brent
youtube
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850710086.jpg?1723010835
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Рынок стабилизировался во вторник после всплеска волатильности в предыдущий день. Индекс Московской Биржи показал символический рост на 0,07% до 2830,75 п., в то время как индекс РТС, напротив, снизился на 0,18% до 1047,09 п. Сегмент суверенных облигаций продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,25%.Представители ФРС США продолжают дискуссию на тему возможной рецессии в стране. Именно эта новость послужила катализатором для падения мировых рынков накануне. Глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРС готова принять необходимые меры для смягчения любых негативных последствий для американской экономики, несмотря на то, что он лично не считает текущую ситуацию рецессией.Нефть марки Brent торгуется вблизи $76 за баррель. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью. По мнению руководства Saudi Aramco, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты остается сильным, несмотря на незначительное замедление роста китайской экономики во II квартале. В компании ожидают повышения спроса на нефть во второй половине текущего года.Цена на авиакеросин на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордной отметки в 84 220 рублей за тонну. Рост стоимости авиационного топлива с начала лета составил 10%. В I квартале 2024 года на топливо приходилось 43,4% операционных расходов авиакомпании Аэрофлот. Повышение цен на топливо может привести к росту стоимости авиабилетов, так как авиаперевозчики будут стремиться поддерживать свою рентабельность.На фоне сложностей с работой YouTube в России, приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России. Представители VK отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Это говорит о значительном росте популярности платформы среди пользователей и возможном изменении предпочтений в потреблении видео-контента, что положительно скажется на бизнесе VK.Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первое полугодие 2024 года увеличились на 40,5%, достигнув объема в 9,26 млрд кубометров. В июле наблюдался особенно заметный рост объемов экспорта. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд кубометров, что на 29% больше, чем в июне. Газпром – основной бенефициар от увеличения поставок по "Турецкому потоку".
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2024
Полина Щукина
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Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржа, brent, youtube, газопровод "турецкий поток"
Мнения аналитиков, биржа, BRENT, YouTube, Газопровод "Турецкий поток"
09:07 07.08.2024
 

Робкая стабилизация

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Рынок стабилизировался во вторник после всплеска волатильности в предыдущий день. Индекс Московской Биржи показал символический рост на 0,07% до 2830,75 п., в то время как индекс РТС, напротив, снизился на 0,18% до 1047,09 п. Сегмент суверенных облигаций продолжил восстанавливаться, индекс RGBI повысился на 0,25%.
Представители ФРС США продолжают дискуссию на тему возможной рецессии в стране. Именно эта новость послужила катализатором для падения мировых рынков накануне. Глава ФРБ Чикаго Остин Гулсби в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что ФРС готова принять необходимые меры для смягчения любых негативных последствий для американской экономики, несмотря на то, что он лично не считает текущую ситуацию рецессией.
Нефть марки Brent торгуется вблизи $76 за баррель. Поддержку котировкам оказывают возрастающая напряженность на Ближнем Востоке, а также вынужденная приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии из-за проблем с безопасностью. По мнению руководства Saudi Aramco, глобальный спрос на нефть и нефтепродукты остается сильным, несмотря на незначительное замедление роста китайской экономики во II квартале. В компании ожидают повышения спроса на нефть во второй половине текущего года.
Цена на авиакеросин на "Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордной отметки в 84 220 рублей за тонну. Рост стоимости авиационного топлива с начала лета составил 10%. В I квартале 2024 года на топливо приходилось 43,4% операционных расходов авиакомпании Аэрофлот. Повышение цен на топливо может привести к росту стоимости авиабилетов, так как авиаперевозчики будут стремиться поддерживать свою рентабельность.
На фоне сложностей с работой YouTube в России, приложение "VK видео" стало самым скачиваемым в России. Представители VK отметили, что количество скачиваний приложения увеличилось в 4,5 раза по сравнению со среднемесячными значениями. Это говорит о значительном росте популярности платформы среди пользователей и возможном изменении предпочтений в потреблении видео-контента, что положительно скажется на бизнесе VK.
Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" за первое полугодие 2024 года увеличились на 40,5%, достигнув объема в 9,26 млрд кубометров. В июле наблюдался особенно заметный рост объемов экспорта. В прошлом месяце объем прокачки составил более 1,5 млрд кубометров, что на 29% больше, чем в июне. Газпром – основной бенефициар от увеличения поставок по "Турецкому потоку".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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