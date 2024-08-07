Отскок был слабый, но попытка выше будет

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Накануне мировые рынки активно восстанавливались после обвала понедельника. Отскочил и Индекс Мосбиржи, правда лишь на 0,4% и до 2840 п. Сегодня фьючерсы Штатов вновь сильно растут, в Азии микроралли — у российского рынка будет еще попытка сыграть вверх. Сопротивление в бенчмарке у 2880 п.Сильнее рынка акции ВК (+4%), бывшие Mail.ru. Завтра там отчетность за I полугодие, а акции сами по себе волатильные и обычно идут на опережение к рынку. При текущем курсе 455 руб. сопротивление видится у 480 руб.Хуже рынка вновь оказались акции Мечела-ап (-1,3%). Самые слабые бумаги в 2024 г.: -60% с начала января. Очень волатильные акции и сильно перепроданные — возможен высокий спекулятивный отскок.Рубль стабилен, поводов к девальвации нет. Курс юаня остался прежним — 11,85. Внебиржевые доллар и евро — 85,16 и 93,02. На фоне жесткой ДКП ЦБ и двусторонних валютных барьеров до осени может сохраниться привычный летний боковик: для юаня это границы 11,5–12, в долларе — 84–89, в евро область 90–95.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Накануне мировые рынки активно восстанавливались после обвала понедельника. Отскочил и Индекс Мосбиржи, правда лишь на 0,4% и до 2840 п. Сегодня фьючерсы Штатов вновь сильно растут, в Азии микроралли — у российского рынка будет еще попытка сыграть вверх. Сопротивление в бенчмарке у 2880 п.
Сильнее рынка акции ВК (+4%), бывшие Mail.ru. Завтра там отчетность за I полугодие, а акции сами по себе волатильные и обычно идут на опережение к рынку. При текущем курсе 455 руб. сопротивление видится у 480 руб.
Хуже рынка вновь оказались акции Мечела-ап (-1,3%). Самые слабые бумаги в 2024 г.: -60% с начала января. Очень волатильные акции и сильно перепроданные — возможен высокий спекулятивный отскок.
Рубль стабилен, поводов к девальвации нет. Курс юаня остался прежним — 11,85. Внебиржевые доллар и евро — 85,16 и 93,02. На фоне жесткой ДКП ЦБ и двусторонних валютных барьеров до осени может сохраниться привычный летний боковик: для юаня это границы 11,5–12, в долларе — 84–89, в евро область 90–95.
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