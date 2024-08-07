Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отскок был слабый, но попытка выше будет - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/analitika-850710846.html
Отскок был слабый, но попытка выше будет
Отскок был слабый, но попытка выше будет - 07.08.2024, ПРАЙМ
Отскок был слабый, но попытка выше будет
Накануне мировые рынки активно восстанавливались после обвала понедельника. Отскочил и Индекс Мосбиржи, правда лишь на 0,4% и до 2840 п. Сегодня фьючерсы Штатов | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:42+0300
2024-08-07T09:42+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850710846.jpg?1723012963
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Накануне мировые рынки активно восстанавливались после обвала понедельника. Отскочил и Индекс Мосбиржи, правда лишь на 0,4% и до 2840 п. Сегодня фьючерсы Штатов вновь сильно растут, в Азии микроралли — у российского рынка будет еще попытка сыграть вверх. Сопротивление в бенчмарке у 2880 п.Сильнее рынка акции ВК (+4%), бывшие Mail.ru. Завтра там отчетность за I полугодие, а акции сами по себе волатильные и обычно идут на опережение к рынку. При текущем курсе 455 руб. сопротивление видится у 480 руб.Хуже рынка вновь оказались акции Мечела-ап (-1,3%). Самые слабые бумаги в 2024 г.: -60% с начала января. Очень волатильные акции и сильно перепроданные — возможен высокий спекулятивный отскок.Рубль стабилен, поводов к девальвации нет. Курс юаня остался прежним — 11,85. Внебиржевые доллар и евро — 85,16 и 93,02. На фоне жесткой ДКП ЦБ и двусторонних валютных барьеров до осени может сохраниться привычный летний боковик: для юаня это границы 11,5–12, в долларе — 84–89, в евро область 90–95.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Курсы валют
09:42 07.08.2024
 

Отскок был слабый, но попытка выше будет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Накануне мировые рынки активно восстанавливались после обвала понедельника. Отскочил и Индекс Мосбиржи, правда лишь на 0,4% и до 2840 п. Сегодня фьючерсы Штатов вновь сильно растут, в Азии микроралли — у российского рынка будет еще попытка сыграть вверх. Сопротивление в бенчмарке у 2880 п.
Сильнее рынка акции ВК (+4%), бывшие Mail.ru. Завтра там отчетность за I полугодие, а акции сами по себе волатильные и обычно идут на опережение к рынку. При текущем курсе 455 руб. сопротивление видится у 480 руб.
Хуже рынка вновь оказались акции Мечела-ап (-1,3%). Самые слабые бумаги в 2024 г.: -60% с начала января. Очень волатильные акции и сильно перепроданные — возможен высокий спекулятивный отскок.
Рубль стабилен, поводов к девальвации нет. Курс юаня остался прежним — 11,85. Внебиржевые доллар и евро — 85,16 и 93,02. На фоне жесткой ДКП ЦБ и двусторонних валютных барьеров до осени может сохраниться привычный летний боковик: для юаня это границы 11,5–12, в долларе — 84–89, в евро область 90–95.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковроссийский рынок акцийКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала