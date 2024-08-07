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Госдеп считает атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
Госдеп считает атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины - 07.08.2024, ПРАЙМ
Госдеп считает атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
Вашингтон находится в контакте с Киевом по поводу атаки украинских войск на Курскую область США считают эти действия ВСУ суверенным решением Украины. Об этом... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T21:13+0300
2024-08-07T21:13+0300
2024-08-07T21:13+0300
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон находится в контакте с Киевом по поводу атаки украинских войск на Курскую область США считают эти действия ВСУ суверенным решением Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", — сказал он. Вместе с тем Миллер не стал отвечать на вопрос о том, использовали ли ВСУ при атаке американские вооружения. Он переадресовал этот вопрос в Пентагон. Миллер также дал понять, что Киев не ставил Вашингтон заранее в известность о планах по проведению атаки, но в США не считают действия ВСУ в Курской области чем-то необычным. Также, по словам представителя Госдепа, действия ВСУ не нарушают ограничений США на использование переданных ранее Украине американских вооружений и "не противоречат нашим подходам".Миллер добавил, что в подходах Вашингтона к ограничениям на применение американского оружия ничего не изменилось.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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Политика, США, Госдеп, ВСУ, атака
Госдеп считает атаку ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины
Госдеп: атака ВСУ на Курскую область является суверенным решением Украины
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вашингтон находится в контакте с Киевом по поводу атаки украинских войск на Курскую область США считают эти действия ВСУ суверенным решением Украины. Об этом заявил в среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины", — сказал он.
Вместе с тем Миллер не стал отвечать на вопрос о том, использовали ли ВСУ при атаке американские вооружения. Он переадресовал этот вопрос в Пентагон.
Миллер также дал понять, что Киев не ставил Вашингтон заранее в известность о планах по проведению атаки, но в США не считают действия ВСУ в Курской области чем-то необычным.
Также, по словам представителя Госдепа, действия ВСУ не нарушают ограничений США на использование переданных ранее Украине американских вооружений и "не противоречат нашим подходам".
Миллер добавил, что в подходах Вашингтона к ограничениям на применение американского оружия ничего не изменилось.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации