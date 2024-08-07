https://1prime.ru/20240807/ataka-850732329.html

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Это безумие". На Западе осудили атаку ВСУ на Курскую область

Нападение украинских войск на Курскую область было предпринято для создания информационного шума, чтобы отвлечь внимание жителей Украины от провалов ВСУ на... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T23:28+0300

2024-08-07T23:28+0300

2024-08-07T23:28+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Нападение украинских войск на Курскую область было предпринято для создания информационного шума, чтобы отвлечь внимание жителей Украины от провалов ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Он также отметил, что западные СМИ "не сообщают о крупномасштабном самоубийственном проникновении" ВСУ через границу на территорию Курской области."Все это лишь попытка отвлечь внимание от разваливающегося фронта на востоке, где Россия продвигается во многих областях. Украинское командование снова ставит пиар выше жизней своих людей. Это безумие", — заявил Боуз.Он также отметил, что украинские силы уже понесли большие потери в ходе этой атаки, особенно по танкам, которые представляют большую ценность для ВСУ.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

https://1prime.ru/20240807/vsu-850715878.html

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всу, атака, вс рф