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Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента

Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента

Российские авиакомпании по итогам января-июля текущего года перевели 62,9 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше показателя прошлого года, сообщил глава... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:39+0300

2024-08-07T15:39+0300

2024-08-07T15:52+0300

экономика

минтранс рф

транспорт

авиаперевозки

авиапассажиры

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам января-июля текущего года перевели 62,9 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше показателя прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "Гражданская авиация играют особую важную роль в обеспечении связанности регионов, особенно в летний туристический сезон. За 7 месяцев текущего года российские компании перевезли 62 миллиона 900 тысяч пассажиров. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на внутренних маршрутах перевезено 47 миллионов 900 тысяч пассажиров с ростом 2,3%", - сказал Старовойт.По его словам, ожидается, что в высокий сезон отечественные авиакомпании суммарно перевезут 73,7 миллиона пассажиров (рост на 7% в годовом выражении).

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минтранс рф, транспорт, авиаперевозки, авиапассажиры