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Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента
Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента
Российские авиакомпании по итогам января-июля текущего года перевели 62,9 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше показателя прошлого года, сообщил глава... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:39+0300
2024-08-07T15:52+0300
экономика
минтранс рф
транспорт
авиаперевозки
авиапассажиры
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам января-июля текущего года перевели 62,9 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше показателя прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. "Гражданская авиация играют особую важную роль в обеспечении связанности регионов, особенно в летний туристический сезон. За 7 месяцев текущего года российские компании перевезли 62 миллиона 900 тысяч пассажиров. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на внутренних маршрутах перевезено 47 миллионов 900 тысяч пассажиров с ростом 2,3%", - сказал Старовойт.По его словам, ожидается, что в высокий сезон отечественные авиакомпании суммарно перевезут 73,7 миллиона пассажиров (рост на 7% в годовом выражении).
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минтранс рф, транспорт, авиаперевозки, авиапассажиры
Экономика, Минтранс РФ, Транспорт, авиаперевозки, авиапассажиры
15:39 07.08.2024 (обновлено: 15:52 07.08.2024)
 
Российские авиакомпании за семь месяцев увеличили перевозки на 6,4 процента

Авиакомпании из РФ за 7 месяцев повысили перевозки на 6,4%, до 62,9 млн человек

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские авиакомпании по итогам января-июля текущего года перевели 62,9 миллиона пассажиров, что на 6,4% больше показателя прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Гражданская авиация играют особую важную роль в обеспечении связанности регионов, особенно в летний туристический сезон. За 7 месяцев текущего года российские компании перевезли 62 миллиона 900 тысяч пассажиров. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе на внутренних маршрутах перевезено 47 миллионов 900 тысяч пассажиров с ростом 2,3%", - сказал Старовойт.
По его словам, ожидается, что в высокий сезон отечественные авиакомпании суммарно перевезут 73,7 миллиона пассажиров (рост на 7% в годовом выражении).
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ЭкономикаМинтранс РФТранспортавиаперевозкиавиапассажиры
 
 
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