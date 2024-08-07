https://1prime.ru/20240807/avtomobil-850714197.html

Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"

Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы" - 07.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"

Далеко не все легковые автомобили могут похвастаться надежными автоматическими коробками передач, однако среди огромного выбора есть модели, которые гарантируют | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T12:28+0300

2024-08-07T12:28+0300

2024-08-07T13:20+0300

легковые автомобилии

ford

kia

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Далеко не все легковые автомобили могут похвастаться надежными автоматическими коробками передач, однако среди огромного выбора есть модели, которые гарантируют качественную работу. Среди них, например, Ford Focus и Kia Sportage, пишет издание "Российская газета", ссылаясь на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.Эксперт утверждает, что оснащенный четырехступенчатой коробкой передач 4F27E Ford Focus II поколения является одним из таких вариантов. Разработанная еще в конце прошлого века АКП отличается качеством и надежностью. Ресурс автомобиля достигает 250 тысяч километров."Форду" не уступает и Kia Sportage III поколения, отличающаяся шестиступенчатым АКП с надежной механической частью. При бережной езде и своевременном обслуживании "автомат" продолжит хорошо себя показывать даже при пробеге 150-170 тысяч километров.Еще один номинант - Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска. Автомобиль известен своей надежной АТП. Как и "Киа", он нуждается в бережном использовании и своевременном уходе. При износе коробки передач появляются рывки при переключении или утечка масла.И, наконец, Mitsubishi Pajero не уступает другим маркам в качестве АТП. Автомобили разных поколений имели разное оснащение, однако все они отмечены надежностью. Ресурс "автоматов" достигает нескольких сотен тысяч километров.

https://1prime.ru/20240807/avtomobili-850710929.html

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легковые автомобилии, ford, kia