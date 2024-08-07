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Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"
Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы" - 07.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"
Далеко не все легковые автомобили могут похвастаться надежными автоматическими коробками передач, однако среди огромного выбора есть модели, которые гарантируют | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T12:28+0300
2024-08-07T12:28+0300
2024-08-07T13:20+0300
легковые автомобилии
ford
kia
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Далеко не все легковые автомобили могут похвастаться надежными автоматическими коробками передач, однако среди огромного выбора есть модели, которые гарантируют качественную работу. Среди них, например, Ford Focus и Kia Sportage, пишет издание "Российская газета", ссылаясь на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.Эксперт утверждает, что оснащенный четырехступенчатой коробкой передач 4F27E Ford Focus II поколения является одним из таких вариантов. Разработанная еще в конце прошлого века АКП отличается качеством и надежностью. Ресурс автомобиля достигает 250 тысяч километров."Форду" не уступает и Kia Sportage III поколения, отличающаяся шестиступенчатым АКП с надежной механической частью. При бережной езде и своевременном обслуживании "автомат" продолжит хорошо себя показывать даже при пробеге 150-170 тысяч километров.Еще один номинант - Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска. Автомобиль известен своей надежной АТП. Как и "Киа", он нуждается в бережном использовании и своевременном уходе. При износе коробки передач появляются рывки при переключении или утечка масла.И, наконец, Mitsubishi Pajero не уступает другим маркам в качестве АТП. Автомобили разных поколений имели разное оснащение, однако все они отмечены надежностью. Ресурс "автоматов" достигает нескольких сотен тысяч километров.
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легковые автомобилии, ford, kia
легковые автомобилии, Ford, Kia
Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"
Автоэксперт Антюфьев: самые надежные АКП стоят на Ford Focus и Kia Sportage
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Далеко не все легковые автомобили могут похвастаться надежными автоматическими коробками передач, однако среди огромного выбора есть модели, которые гарантируют качественную работу. Среди них, например, Ford Focus и Kia Sportage, пишет издание "Российская газета"
, ссылаясь на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.
Эксперт утверждает, что оснащенный четырехступенчатой коробкой передач 4F27E Ford Focus II поколения является одним из таких вариантов. Разработанная еще в конце прошлого века АКП отличается качеством и надежностью. Ресурс автомобиля достигает 250 тысяч километров.
"Форду" не уступает и Kia Sportage III поколения, отличающаяся шестиступенчатым АКП с надежной механической частью. При бережной езде и своевременном обслуживании "автомат" продолжит хорошо себя показывать даже при пробеге 150-170 тысяч километров.
Еще один номинант - Land Rover Freelander 1997-2006 годов выпуска. Автомобиль известен своей надежной АТП. Как и "Киа", он нуждается в бережном использовании и своевременном уходе. При износе коробки передач появляются рывки при переключении или утечка масла.
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И, наконец, Mitsubishi Pajero не уступает другим маркам в качестве АТП. Автомобили разных поколений имели разное оснащение, однако все они отмечены надежностью. Ресурс "автоматов" достигает нескольких сотен тысяч километров.