https://1prime.ru/20240807/avtomobil-850718562.html

Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае

Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае - 07.08.2024, ПРАЙМ

Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае

Внедорожник японского бренда Toyota Land Cruiser Prado впервые был собран на китайском заводе. Это уникальный случай, когда продукция японского автопрома была... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T14:44+0300

2024-08-07T14:44+0300

2024-08-07T14:44+0300

toyota

китайский рынок

японские автомобили

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Внедорожник японского бренда Toyota Land Cruiser Prado впервые был собран на китайском заводе. Это уникальный случай, когда продукция японского автопрома была выпущена в другой стране, сообщает издание "Российская газета".Производство внедорожника 250-й серии стартовало в середине июля текущего года. Внешне автомобили отличаются в зависимости от комплектации. На рынке представлен старый вариант с круглыми фарами и обновленный с угловатой отделкой.Полноприводный внедорожник оснащен гибридной установкой iForce Max с двигателем объемом 2,4 литра мощностью 330 л.с., АКБ со встроенным электрическим мотором и компактной батареей. Стоимость Prado китайской сборки стартует от 460 000 юаней (5 420 000 рублей). На российском рынке пока представлены исключительно "японцы". Стоимость таких Land Cruiser Prado 250 варьируется в диапазоне от 9,3 до 14,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240807/qashqai-850716596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

toyota, китайский рынок, японские автомобили