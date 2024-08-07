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Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае
Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае - 07.08.2024, ПРАЙМ
Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае
Внедорожник японского бренда Toyota Land Cruiser Prado впервые был собран на китайском заводе. Это уникальный случай, когда продукция японского автопрома была... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:44+0300
2024-08-07T14:44+0300
toyota
китайский рынок
японские автомобили
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Внедорожник японского бренда Toyota Land Cruiser Prado впервые был собран на китайском заводе. Это уникальный случай, когда продукция японского автопрома была выпущена в другой стране, сообщает издание "Российская газета".Производство внедорожника 250-й серии стартовало в середине июля текущего года. Внешне автомобили отличаются в зависимости от комплектации. На рынке представлен старый вариант с круглыми фарами и обновленный с угловатой отделкой.Полноприводный внедорожник оснащен гибридной установкой iForce Max с двигателем объемом 2,4 литра мощностью 330 л.с., АКБ со встроенным электрическим мотором и компактной батареей. Стоимость Prado китайской сборки стартует от 460 000 юаней (5 420 000 рублей). На российском рынке пока представлены исключительно "японцы". Стоимость таких Land Cruiser Prado 250 варьируется в диапазоне от 9,3 до 14,3 миллиона рублей.
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toyota, китайский рынок, японские автомобили
Toyota, китайский рынок, японские автомобили
14:44 07.08.2024
 
Toyota Land Cruiser Prado впервые собрали в Китае

В Китае начались продажи Toyota Land Cruiser Prado собственного производства

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Внедорожник японского бренда Toyota Land Cruiser Prado впервые был собран на китайском заводе. Это уникальный случай, когда продукция японского автопрома была выпущена в другой стране, сообщает издание "Российская газета".
Производство внедорожника 250-й серии стартовало в середине июля текущего года. Внешне автомобили отличаются в зависимости от комплектации. На рынке представлен старый вариант с круглыми фарами и обновленный с угловатой отделкой.
Полноприводный внедорожник оснащен гибридной установкой iForce Max с двигателем объемом 2,4 литра мощностью 330 л.с., АКБ со встроенным электрическим мотором и компактной батареей.
Стоимость Prado китайской сборки стартует от 460 000 юаней (5 420 000 рублей). На российском рынке пока представлены исключительно "японцы". Стоимость таких Land Cruiser Prado 250 варьируется в диапазоне от 9,3 до 14,3 миллиона рублей.
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Toyotaкитайский рынокяпонские автомобили
 
 
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