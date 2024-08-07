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Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России - 07.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:52+0300
2024-08-07T09:52+0300
2024-08-07T09:52+0300
легковые автомобилии
китайский автопром
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского автопрома, передает издание "Известия", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат". "Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — подчеркнули в газете.Рост продаж легковых автомобилей составил в июле 42,4% относительного того же месяца в 2023 году. В это же время доля автомобилей китайского производства составила на рынке 61%. Таким образом, показатель увеличился на десять процентов за последний год.В издании подчеркнули, что в премиальном сегменте доля китайских автомобилей составляет 81%. Такой высокий спрос на покупку транспортных средств связан, считают эксперты, со стремлением россиян приобрести автомобили до их повышения в цене.В издании РИА Новости также отметили, что в мае 2024 года Китай экспортировал на российский рынок автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем с ноября прошлого года.
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легковые автомобилии, китайский автопром
легковые автомобилии, китайский автопром
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
"Известия": в России взлетели продажи автомобилей из Китая
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ.
Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского автопрома, передает издание "Известия"
, ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат".
"Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — подчеркнули в газете.
Рост продаж легковых автомобилей составил в июле 42,4% относительного того же месяца в 2023 году. В это же время доля автомобилей китайского производства составила на рынке 61%. Таким образом, показатель увеличился на десять процентов за последний год.
В издании подчеркнули, что в премиальном сегменте доля китайских автомобилей составляет 81%. Такой высокий спрос на покупку транспортных средств связан, считают эксперты, со стремлением россиян приобрести автомобили до их повышения в цене.
В издании РИА Новости также отметили, что в мае 2024 года Китай экспортировал на российский рынок автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем с ноября прошлого года.