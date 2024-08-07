Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/avtomobili-850710929.html
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России - 07.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T09:52+0300
2024-08-07T09:52+0300
легковые автомобилии
китайский автопром
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/67/839166796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecd666445135c82392cc7bcf643876a7.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского автопрома, передает издание "Известия", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат". "Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — подчеркнули в газете.Рост продаж легковых автомобилей составил в июле 42,4% относительного того же месяца в 2023 году. В это же время доля автомобилей китайского производства составила на рынке 61%. Таким образом, показатель увеличился на десять процентов за последний год.В издании подчеркнули, что в премиальном сегменте доля китайских автомобилей составляет 81%. Такой высокий спрос на покупку транспортных средств связан, считают эксперты, со стремлением россиян приобрести автомобили до их повышения в цене.В издании РИА Новости также отметили, что в мае 2024 года Китай экспортировал на российский рынок автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем с ноября прошлого года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/67/839166796_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_646e5de7bd7537786a317cd28abec5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
легковые автомобилии, китайский автопром
легковые автомобилии, китайский автопром
09:52 07.08.2024
 
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России

"Известия": в России взлетели продажи автомобилей из Китая

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтозавод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус " во Владивостоке
Автозавод Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей в июле 2024 года превысили показатель за тот же период в прошлом году. На российском рынке наблюдается увеличение доли китайского автопрома, передает издание "Известия", ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат".
"Впервые с середины весны продажи автомобилей по соотношению "месяц к месяцу" пошли вверх: прежде динамика была отрицательной на уровне 6–7 процентов ежемесячно", — подчеркнули в газете.
Рост продаж легковых автомобилей составил в июле 42,4% относительного того же месяца в 2023 году. В это же время доля автомобилей китайского производства составила на рынке 61%. Таким образом, показатель увеличился на десять процентов за последний год.
В издании подчеркнули, что в премиальном сегменте доля китайских автомобилей составляет 81%. Такой высокий спрос на покупку транспортных средств связан, считают эксперты, со стремлением россиян приобрести автомобили до их повышения в цене.
В издании РИА Новости также отметили, что в мае 2024 года Китай экспортировал на российский рынок автомобилей на сумму 1,3 миллиарда долларов. Это является рекордным показателем с ноября прошлого года.
 
легковые автомобилиикитайский автопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала