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Росстат сообщил о подорожании бензина и дизтоплива заправках за неделю

Росстат сообщил о подорожании бензина и дизтоплива заправках за неделю - 07.08.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил о подорожании бензина и дизтоплива заправках за неделю

Средняя розничная цена бензина в России с 29 июля по 5 августа замедлила темпы роста: его стоимость выросла на 0,33%, или на 19 копеек, до 57,49 рубля за литр;... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:11+0300

2024-08-07T19:11+0300

2024-08-07T19:11+0300

энергетика

россия

росстат

дизтопливо

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 29 июля по 5 августа замедлила темпы роста: его стоимость выросла на 0,33%, или на 19 копеек, до 57,49 рубля за литр; дизельного топлива - на 0,12%, или на 8 копеек, до 66,61 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 22 по 29 июля, средняя цена бензина выросла на 0,44%, или на 25 копеек, до 57,3 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,53 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,19%, до 53 рублей за литр, Аи-95 - на 0,24%, до 58,04 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,99% - до 73,25 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 30 июля по 5 августа за неделю была нулевой. Рост цен на бензин был зафиксирован в 79 регионах страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (+1,5%) и Татарстане (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что в целом ситуация на топливном рынке России сейчас стабильная, за исключением бензина Аи-95, но вопрос с ним решается. Так, зампредседателя правительства в конце июля поручил нефтяникам увеличить поставки этой марки на биржу, в том числе за счет увеличения ее производства, следует из протокола к совещанию у Новака (есть в распоряжении РИА Новости). Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с 1 августа. Как ожидается, он сохранится и в течение сентября и октября. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, не требуется.

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россия, росстат, дизтопливо