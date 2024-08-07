Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/bioresursy-850723080.html
Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн
Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн - 07.08.2024, ПРАЙМ
Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн
Российские рыбаки с начала 2024 года выловили более 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов, рассказали представители Росрыболовства. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:55+0300
2024-08-07T16:55+0300
росрыболовство
водные биоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/20/762742069_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fa5d28ffe39e18055221d86736d8667f.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала 2024 года выловили более 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов, рассказали представители Росрыболовства. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 7 августа 2024 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 3,1 млн тонн", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что более 2,3 миллиона тонн было выловлено в Дальневосточном бассейне, 323,2 тысячи тонн - в Северном бассейне. Объем выловленных водных биоресурсов в Западном бассейне достиг 52,6 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 19,6 тысячи тонн и в Волжско-Каспийском бассейне - 47,6 тысячи тонн. В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 295,6 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20240807/kartoshka-850722399.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76274/20/762742069_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_db61f6f0982165c2a05518ac365df4e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росрыболовство, водные биоресурсы
Росрыболовство, водные биоресурсы
16:55 07.08.2024
 
Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн

Росрыболовство: вылов водных биоресурсов с начала года превысил 3 млн тонн

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛовля рыбы
Ловля рыбы - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала 2024 года выловили более 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов, рассказали представители Росрыболовства.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 7 августа 2024 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 3,1 млн тонн", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что более 2,3 миллиона тонн было выловлено в Дальневосточном бассейне, 323,2 тысячи тонн - в Северном бассейне. Объем выловленных водных биоресурсов в Западном бассейне достиг 52,6 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 19,6 тысячи тонн и в Волжско-Каспийском бассейне - 47,6 тысячи тонн.
В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 295,6 тысячи тонн.
Открытие новой сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри
16:35
 
Росрыболовствоводные биоресурсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала