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Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн

Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн - 07.08.2024, ПРАЙМ

Объем вылова водных биоресурсов превысил 3 млн тонн

Российские рыбаки с начала 2024 года выловили более 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов, рассказали представители Росрыболовства. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:55+0300

2024-08-07T16:55+0300

2024-08-07T16:55+0300

росрыболовство

водные биоресурсы

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала 2024 года выловили более 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов, рассказали представители Росрыболовства. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 7 августа 2024 года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 3,1 млн тонн", - следует из сообщения в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что более 2,3 миллиона тонн было выловлено в Дальневосточном бассейне, 323,2 тысячи тонн - в Северном бассейне. Объем выловленных водных биоресурсов в Западном бассейне достиг 52,6 тысячи тонн, в Азово-Черноморском бассейне - 19,6 тысячи тонн и в Волжско-Каспийском бассейне - 47,6 тысячи тонн. В экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 295,6 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20240807/kartoshka-850722399.html

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росрыболовство, водные биоресурсы