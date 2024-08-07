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СМИ узнали о блокировке платежей украинских компаний в Европе

СМИ узнали о блокировке платежей украинских компаний в Европе - 07.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о блокировке платежей украинских компаний в Европе

Платежи украинских фирм с контролируемых ВСУ районов Донецкой и Луганской народных республик, а также , Запорожской и Херсонской областей блокируют в Европе. Об | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T20:29+0300

2024-08-07T20:29+0300

2024-08-07T20:29+0300

экономика

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новые регионы рф

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Платежи украинских фирм с контролируемых ВСУ районов Донецкой и Луганской народных республик, а также , Запорожской и Херсонской областей блокируют в Европе. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо Нацбанка Украины (НБУ). В сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", отмечается, что НБУ объясняет провал финансового мониторинга в своем документе секторальными санкциями ЕС в отношении неподконтрольной территорий Украины. По данным издания, в своем письме НБУ указал, что из-за этого страдает не только бизнес, но и украинская экономика Украины, так как нет поступления валютной выручки и тормозятся импортные поставки. "Страна" отметила, что НБУ потребовал от украинских банков, через которые проходят внешнеэкономические платежи фирм, вплотную взяться за решение проблемы и добиться разблокировки проводок экспортеров и импортеров. "От наших финансистов требуется предварительно связываться с иностранным банком-корреспондентом, через который он идет, и проводить дополнительные разъяснения по каждой компании и доказывать легитимность ее работы", — пишет издание. Кроме того, регулятор потребовал от украинских банков предоставить отчеты о проделанной работе в течение ближайшего месяца. В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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украина, европа, банки, блокировка, платежи, новые регионы рф