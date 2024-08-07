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В Болгарии приняли закон о переходе на евро

В Болгарии приняли закон о переходе на евро - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Болгарии приняли закон о переходе на евро

Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту, передает агентство БТА. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T22:44+0300

2024-08-07T22:44+0300

2024-08-07T22:45+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту, передает агентство БТА. "Народное собрание в окончательном чтении приняло закон о переходе Болгарии на евро. Он регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в обращение в Болгарии, устанавливает правила перехода на евро и вводит переходный период, который даст гражданам время адаптироваться к новой валюте", - говорится в материале. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Агентство указывает, что после вступления закона в силу в течение одного месяца в стране будет сохраняться режим использования двух валют на равных условиях - болгарского лева и евро. В конце переходного периода болгарский лев должен быть полностью выведен из обращения. Цены на товары и услуги будут указываться в двух валютах в течение года. Болгарский народный банк, согласно закону, будет обязан обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, без ограничения по времени и без взимания оплаты за услугу. Также отмечается, что за три рабочих дня до введения евро в обращение будут временно ограничены все безналичные транзакции - они возобновятся с первого рабочего дня введения новой валюты. Ранее в июне Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в Брюсселе сообщало, что Болгария не выполнила все необходимые критерии перехода на евро и не сможет присоединиться к еврозоне до 1 января 2026 года - как минимум на год позднее запланированного.

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ес, болгария, переход на евро