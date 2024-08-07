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В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации
На территории Курской области с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации с целью ликвидации последствий нападения формирований ВСУ. Об этом сообщил врио... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T20:46+0300
2024-08-07T20:46+0300
2024-08-07T21:16+0300
происшествия
режим чс
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нападение
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. На территории Курской области с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации с целью ликвидации последствий нападения формирований ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — написал он в Telegram-канале. Смирнов добавил, что планирует лично заниматься координацией работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Он напомнил, что оперштаб под его руководством работает круглосуточно. Врио главы региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле, постоянно находится на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей области.Кроме того, Смирнов сообщил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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режим чс, всу, нападение
Происшествия, режим ЧС, ВСУ, нападение
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Смирнов: в Курской области с 7 августа ввели режим чрезвычайной ситуации
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. На территории Курской области с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации с целью ликвидации последствий нападения формирований ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — написал он в Telegram-канале.
Смирнов добавил, что планирует лично заниматься координацией работы сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Он напомнил, что оперштаб под его руководством работает круглосуточно.
Врио главы региона заявил, что держит ситуацию на личном контроле, постоянно находится на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей области.
Кроме того, Смирнов сообщил, что в приграничных районах области сохраняется сложная оперативная обстановка.
В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.
Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
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