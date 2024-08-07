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Минфин подсчитал дефицит бюджета за январь-июль

Минфин подсчитал дефицит бюджета за январь-июль - 07.08.2024, ПРАЙМ

Минфин подсчитал дефицит бюджета за январь-июль

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,362 триллиона рублей, или 0,7% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T10:40+0300

2024-08-07T10:40+0300

2024-08-07T10:40+0300

экономика

минфин рф

дефицит бюджета

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,362 триллиона рублей, или 0,7% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 61,6% - до 6,777 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 25,5%, до 12,97 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июле 2024 года составил 19 747 млрд рублей, что на 35,9% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+26% г/г), так и бюджетной системы в целом (+22% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июля 2024 года составил 21 109 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3% г/г. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете (№540-ФЗ с учетом изменений № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года), и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила")", - отмечается в сообщении. Из этого следует, что по итогам января-июля 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 1,362 триллиона рублей или 0,7% ВВП. "Нефтегазовые доходы составили 6 777 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+61,6% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - сообщает Минфин. Как поясняет министерство, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 970 млрд рублей и увеличились на 25,5% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июля выросли на 16,4% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - сообщает Минфин. В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-июля 2024 года свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете с учетом изменений от 12 июля 2024 года, добавили в министерстве. Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма "бюджетного правила", заключили в Минфине.

https://1prime.ru/20240805/dempfer-850671028.html

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