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Украине грозит дефицит хлеба, предупредил эксперт

Украине грозит дефицит хлеба, предупредил эксперт - 07.08.2024, ПРАЙМ

Украине грозит дефицит хлеба, предупредил эксперт

Украина может столкнуться с дефицитом хлебобулочных изделий, рассказали в украинском издании "Минфин" со ссылкой на мнения специалистов. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:51+0300

2024-08-07T13:51+0300

2024-08-07T13:51+0300

хлебобулочная промышленность

украина

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Украина может столкнуться с дефицитом хлебобулочных изделий, рассказали в украинском издании "Минфин" со ссылкой на мнения специалистов."На Украине есть реальный риск перебоев с хлебом", - следует из сообщения.Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко рассказал, что на Украине сильно выросли цены на сырье для хлебопечения за последние месяцы. Так, мука стала дороже на 50%, стоимость других ингредиентов аналогично увеличилась в среднем на 20%. Кроме того, вынужденные ограничения в использовании электроэнергии влияют на работу оборудования и логистику.Таким образом, большая часть предприятий работает "в ноль" или уходит в убыток. Если в ближайшем будущем ничего не изменится, предприятия будут остановлены, заключил Дученко.

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украина

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хлебобулочная промышленность, украина