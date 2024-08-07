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Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу
Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу - 07.08.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу
Минфин России разработал законопроект, предполагающий отмену одновременного обнуления выплат по топливному демпферу для бензина и дизельного топлива при... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T18:39+0300
2024-08-07T18:39+0300
2024-08-07T18:48+0300
экономика
россия
минфин
топливный демпфер
законопроект
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, предполагающий отмену одновременного обнуления выплат по топливному демпферу для бензина и дизельного топлива при превышении цены отсечения только по одному продукту, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления демпфера по бензину и дизтопливу, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Вице-премьер также поручил продлить до 1 января 2033 года инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть и применять ее после 1 января 2027 года, если объекты, являющиеся предметом инвестсоглашения, не введены в эксплуатацию. Ранее об этом просила "Роснефть". Подготовленный Минфином документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. В случае принятия законопроекта демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении индикативной внутренней цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Также Минфин внес в законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно - около 800 миллиардов рублей.
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россия, минфин, топливный демпфер, законопроект
Экономика, РОССИЯ, Минфин, топливный демпфер, законопроект
Минфин намерен разделить демпфер по бензину и дизельному топливу
Минфин подготовил законопроект для разделения демпфера по бензину и дизтопливу
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, предполагающий отмену одновременного обнуления выплат по топливному демпферу для бензина и дизельного топлива при превышении цены отсечения только по одному продукту, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления демпфера по бензину и дизтопливу, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Вице-премьер также поручил продлить до 1 января 2033 года инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть и применять ее после 1 января 2027 года, если объекты, являющиеся предметом инвестсоглашения, не введены в эксплуатацию. Ранее об этом просила "Роснефть".
Подготовленный Минфином документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс. В случае принятия законопроекта демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении индикативной внутренней цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Также Минфин внес в законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть.
Минэнерго в 2019 году подписало соглашения о модернизации с 11 НПЗ. В 2021 году ведомство заключило соглашения о предоставлении инвестнадбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье до 2031 года для строительства новых производственных мощностей глубокой переработки. Всего Минэнерго подписало инвестсоглашения с 21 заводом. Планируемый объем инвестиций в установки вторичной переработки с 2019 по 2026 год включительно - около 800 миллиардов рублей.
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