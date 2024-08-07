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Дальневосточное морское пароходство получило чистый убыток в I полугодии
Дальневосточное морское пароходство получило чистый убыток в I полугодии - 07.08.2024, ПРАЙМ
Дальневосточное морское пароходство получило чистый убыток в I полугодии
Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы Fesco) в первом полугодии 2024 года составил 759,99 миллиона... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:22+0300
2024-08-07T17:22+0300
2024-08-07T17:22+0300
экономика
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двмп
чистый убыток
отчетность
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы Fesco) в первом полугодии 2024 года составил 759,99 миллиона рублей по РСБУ по сравнению с 6,26 миллиарда рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка при этом уменьшилась на 13,7% - до 3,583 миллиарда рублей. Валовый убыток в отчетном периоде вырос на 4,9% и составил 1,022 миллиарда рублей. Убыток от продаж увеличился на 20% - до 1,952 миллиарда рублей. Прочие доходы уменьшились на 45% и составили 815,367 миллиона рублей. Прочие расходы сократились на 8,6% - до 707,473 миллиона рублей. Убыток до налогообложения составил 1,049 миллиарда рублей против прибыли в 5,857 миллиарда рублей годом ранее. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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россия, двмп, чистый убыток, отчетность
Экономика, РОССИЯ, ДВМП, чистый убыток, отчетность
Дальневосточное морское пароходство получило чистый убыток в I полугодии
Чистый убыток ДВМП в I полугодии составил 760 млн руб против прибыли год назад
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы Fesco) в первом полугодии 2024 года составил 759,99 миллиона рублей по РСБУ по сравнению с 6,26 миллиарда рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка при этом уменьшилась на 13,7% - до 3,583 миллиарда рублей.
Валовый убыток в отчетном периоде вырос на 4,9% и составил 1,022 миллиарда рублей. Убыток от продаж увеличился на 20% - до 1,952 миллиарда рублей.
Прочие доходы уменьшились на 45% и составили 815,367 миллиона рублей. Прочие расходы сократились на 8,6% - до 707,473 миллиона рублей.
Убыток до налогообложения составил 1,049 миллиарда рублей против прибыли в 5,857 миллиарда рублей годом ранее.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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