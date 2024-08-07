Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/farmatsevtika-850721661.html
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии
Производство в секторе фармацевтики в РФ выросло на 8% за первое полугодие 2024 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:16+0300
2024-08-07T16:16+0300
экономика
россия
отечественные лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b4688bfc98ae1bccec5c19cd07b695d9.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство в секторе фармацевтики в РФ выросло на 8% за первое полугодие 2024 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Не менее важна работа по обеспечению аптечного и амбулаторного секторов лекарствами и медизделиями. В медпроме у нас хорошие результаты – почти плюс 17% за полугодие. Фармпромышленность прибавила 8%, при этом производство фармсубстанций увеличилось на 23%", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства. Абсолютных цифр чиновник не привел. Он также отметил, что дальнейшее расширение продуктовой линейки и сырьевой базы отрасли Минпромторг обеспечивает через механизм кластерной инвестплатформы и займы ФРП.
https://1prime.ru/20240723/vich-850360071.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_f9f07bd8da7c595077325778f7167958.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, отечественные лекарства
Экономика, РОССИЯ, отечественные лекарства
16:16 07.08.2024
 
Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии

Минпромторг: фармацевтическая промышленность показала рост на 8% за I полугодие

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство в секторе фармацевтики в РФ выросло на 8% за первое полугодие 2024 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Не менее важна работа по обеспечению аптечного и амбулаторного секторов лекарствами и медизделиями. В медпроме у нас хорошие результаты – почти плюс 17% за полугодие. Фармпромышленность прибавила 8%, при этом производство фармсубстанций увеличилось на 23%", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства. Абсолютных цифр чиновник не привел.
Он также отметил, что дальнейшее расширение продуктовой линейки и сырьевой базы отрасли Минпромторг обеспечивает через механизм кластерной инвестплатформы и займы ФРП.
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
Новое лекарство от "проклятия 20 века" может стать в тысячу раз дешевле
23 июля, 13:48
 
ЭкономикаРОССИЯотечественные лекарства
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала