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Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии

Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии - 07.08.2024, ПРАЙМ

Российская фармацевтическая промышленность показала рост в I полугодии

Производство в секторе фармацевтики в РФ выросло на 8% за первое полугодие 2024 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:16+0300

2024-08-07T16:16+0300

2024-08-07T16:16+0300

экономика

россия

отечественные лекарства

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Производство в секторе фармацевтики в РФ выросло на 8% за первое полугодие 2024 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. "Не менее важна работа по обеспечению аптечного и амбулаторного секторов лекарствами и медизделиями. В медпроме у нас хорошие результаты – почти плюс 17% за полугодие. Фармпромышленность прибавила 8%, при этом производство фармсубстанций увеличилось на 23%", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства. Абсолютных цифр чиновник не привел. Он также отметил, что дальнейшее расширение продуктовой линейки и сырьевой базы отрасли Минпромторг обеспечивает через механизм кластерной инвестплатформы и займы ФРП.

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россия, отечественные лекарства