https://1prime.ru/20240807/fnb-850718378.html

Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ

Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль снизился на 324 миллиарда рублей, до 12,278 триллиона рублей, в долларах - на 4,746 миллиарда, до 142,216 | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T14:39+0300

2024-08-07T14:39+0300

2024-08-07T14:41+0300

минфин

минфин рф

фнб

объем фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль снизился на 324 миллиарда рублей, до 12,278 триллиона рублей, в долларах - на 4,746 миллиарда, до 142,216 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 августа 2024 года объем ФНБ составил 12 277 510,9 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 142 216,0 миллиона долларов США", - сказано в сообщении. По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,665 триллиона рублей, или 54,037 миллиарда долларов (2,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). На 1 июля их объем составлял эквивалент 4,603 триллиона рублей, или 53,684 миллиарда долларов (2,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 226,5 миллиарда юаней, 298,8 тонны золота в обезличенной форме, 368,5 миллиона рублей. При этом на 1 июля было размещено 303,6 тонны золота. "Сокращение объема золота произошло в рамках операций по управлению ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минфина. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 689,421 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов США, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 46 460,4 миллиона рублей, что эквивалентно 517,8 миллиона долларов США", - сообщил Минфин. В министерстве также рассказали, что в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2024 года средства ФНБ в сумме 300 тысяч рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.

https://1prime.ru/20240807/defitsit-850711980.html

https://1prime.ru/20240807/radio-850718240.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, минфин рф, фнб, объем фнб