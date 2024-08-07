https://1prime.ru/20240807/fnb-850718378.html
Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей - 07.08.2024, ПРАЙМ
Объем Фонда национального благосостояния снизился на 324 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль снизился на 324 миллиарда рублей, до 12,278 триллиона рублей, в долларах - на 4,746 миллиарда, до 142,216 | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T14:39+0300
2024-08-07T14:39+0300
2024-08-07T14:41+0300
минфин
минфин рф
фнб
объем фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль снизился на 324 миллиарда рублей, до 12,278 триллиона рублей, в долларах - на 4,746 миллиарда, до 142,216 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 августа 2024 года объем ФНБ составил 12 277 510,9 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 142 216,0 миллиона долларов США", - сказано в сообщении. По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,665 триллиона рублей, или 54,037 миллиарда долларов (2,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). На 1 июля их объем составлял эквивалент 4,603 триллиона рублей, или 53,684 миллиарда долларов (2,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 226,5 миллиарда юаней, 298,8 тонны золота в обезличенной форме, 368,5 миллиона рублей. При этом на 1 июля было размещено 303,6 тонны золота. "Сокращение объема золота произошло в рамках операций по управлению ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минфина. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 689,421 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов США, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 46 460,4 миллиона рублей, что эквивалентно 517,8 миллиона долларов США", - сообщил Минфин. В министерстве также рассказали, что в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2024 года средства ФНБ в сумме 300 тысяч рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.
https://1prime.ru/20240807/defitsit-850711980.html
https://1prime.ru/20240807/radio-850718240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0c887f5f13c48bf9fb75d07abd0c85ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, минфин рф, фнб, объем фнб
Минфин, Минфин РФ, ФНБ, объем ФНБ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль снизился на 324 миллиарда рублей, до 12,278 триллиона рублей, в долларах - на 4,746 миллиарда, до 142,216 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 августа 2024 года объем ФНБ составил 12 277 510,9 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 142 216,0 миллиона долларов США", - сказано в сообщении.
По состоянию на 1 августа объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4,665 триллиона рублей, или 54,037 миллиарда долларов (2,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). На 1 июля их объем составлял эквивалент 4,603 триллиона рублей, или 53,684 миллиарда долларов (2,6% ВВП, прогнозируемого на 2024 год).
В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 226,5 миллиарда юаней, 298,8 тонны золота в обезличенной форме, 368,5 миллиона рублей.
Минфин подсчитал дефицит бюджета за январь-июль
При этом на 1 июля было размещено 303,6 тонны золота. "Сокращение объема золота произошло в рамках операций по управлению ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 689,421 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов США, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 46 460,4 миллиона рублей, что эквивалентно 517,8 миллиона долларов США", - сообщил Минфин.
В министерстве также рассказали, что в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2024 года средства ФНБ в сумме 300 тысяч рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.
Минфин может продлить льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники