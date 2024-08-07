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Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:41+0300

2024-08-07T19:41+0300

2024-08-07T19:53+0300

экономика

россия

фосагро

чистая прибыль

удобрения

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 53,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 13,5%, до 241,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) упала на 27,1%, до 40,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии уменьшился на 22,7%, до 74,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,8% - на 7,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.Группа "Фосагро" также сообщила, что в первом полугодии увеличила производство минеральных удобрений на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем продаж удобрений за первое полугодие 2024 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 5,955 миллиона тонн, агрохимической продукции - на 9,3%, до 6,098 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20240807/udobreniya-850720627.html

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россия, фосагро, чистая прибыль, удобрения