Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/fosagro-850730053.html
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента - 07.08.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T19:41+0300
2024-08-07T19:53+0300
экономика
россия
фосагро
чистая прибыль
удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 53,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 13,5%, до 241,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) упала на 27,1%, до 40,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии уменьшился на 22,7%, до 74,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,8% - на 7,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.Группа "Фосагро" также сообщила, что в первом полугодии увеличила производство минеральных удобрений на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем продаж удобрений за первое полугодие 2024 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 5,955 миллиона тонн, агрохимической продукции - на 9,3%, до 6,098 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20240807/udobreniya-850720627.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фосагро, чистая прибыль, удобрения
Экономика, РОССИЯ, Фосагро, чистая прибыль, удобрения
19:41 07.08.2024 (обновлено: 19:53 07.08.2024)
 
Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9 процента

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I полугодии выросла на 28,9%, до 53,5 млрд руб

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 53,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 13,5%, до 241,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) упала на 27,1%, до 40,6 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA компании в первом полугодии уменьшился на 22,7%, до 74,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,8% - на 7,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.
Группа "Фосагро" также сообщила, что в первом полугодии увеличила производство минеральных удобрений на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем продаж удобрений за первое полугодие 2024 года вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 5,955 миллиона тонн, агрохимической продукции - на 9,3%, до 6,098 миллиона тонн.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Алиханов отметил рост производства удобрений в России в первом полугодии
15:50
 
ЭкономикаРОССИЯФосагрочистая прибыльудобрения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала