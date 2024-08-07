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Белый дом заверил, что не будет вмешиваться в работу ФРС США - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Белый дом заверил, что не будет вмешиваться в работу ФРС США
Белый дом заверил, что не будет вмешиваться в работу ФРС США - 07.08.2024, ПРАЙМ
Белый дом заверил, что не будет вмешиваться в работу ФРС США
Администрация президента США Джо Байдена не будет вмешиваться в политику Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе и в части решений по снижению ключевой | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T22:42+0300
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экономика
сша
белый дом
фрс сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не будет вмешиваться в политику Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе и в части решений по снижению ключевой ставки. Об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы верим, что Федрезерв имеет право и должен сохранять независимость в отличие от прошлой администрации", — сказала она. Отвечая на вопрос о возможности обращения от Белого дома к регулятору по поводу снижения ключевой ставки, Жан-Пьер заявила, что ФРС должна принимать самостоятельные решения о том, когда ее понижать. Реакция представителя Белого дома последовала после масштабного обвала на американском фондовом рынке на фоне увеличившихся опасений о замедлении экономики США и призывов к ФРС отказаться от ограничительной и жесткой монетарной политики, перейдя к ее снижению.
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сша, белый дом, фрс сша, ключевая ставка фрс сша
Экономика, США, Белый дом, ФРС США, ключевая ставка ФРС США
22:42 07.08.2024
 
Белый дом заверил, что не будет вмешиваться в работу ФРС США

Жан-Пьер: Белый дом не будет вмешиваться в работу ФРС, в том числе по ставке

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена не будет вмешиваться в политику Федеральной резервной системы (ФРС), в том числе и в части решений по снижению ключевой ставки. Об этом сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы верим, что Федрезерв имеет право и должен сохранять независимость в отличие от прошлой администрации", — сказала она.
Отвечая на вопрос о возможности обращения от Белого дома к регулятору по поводу снижения ключевой ставки, Жан-Пьер заявила, что ФРС должна принимать самостоятельные решения о том, когда ее понижать.
Реакция представителя Белого дома последовала после масштабного обвала на американском фондовом рынке на фоне увеличившихся опасений о замедлении экономики США и призывов к ФРС отказаться от ограничительной и жесткой монетарной политики, перейдя к ее снижению.
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ЭкономикаСШАБелый домФРС СШАключевая ставка ФРС США
 
 
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