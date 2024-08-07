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Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались - 07.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе стабилизировались

Цены на газ в Европе в среду растут в пределах 1%, стабильны выше отметки в 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:56+0300

2024-08-07T13:56+0300

2024-08-07T13:56+0300

газ

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в среду растут в пределах 1%, стабильны выше отметки в 410 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.28 мск их стоимость составляет 414,9 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Эксперты отмечали, что газовые котировки в последние дни росли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В прошлую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. "На газовом рынке вчера наблюдалось оживление: наиболее торгуемые контракты вновь приблизились к максимумам года. Высокая температура должны сохраниться в Южной и Центральной Европе в течение всей следующей недели, и последующее высокое потребление газа, конечно же, является "бычьей" новостью для рынка, даже несмотря на избыток предложения", – написали в ежедневном обзоре эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. "В начале следующей недели ожидается повышение температуры на день или два, после чего температура останется на уровне сезонной нормы, так как начинается ее естественный спад к зиме", – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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газ, биржа ice