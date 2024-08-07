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Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов - 07.08.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:14+0300
2024-08-07T16:36+0300
энергетика
европа
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров.Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.
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европа, газ, мировые цены на газ, биржевые торги
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, мировые цены на газ, биржевые торги
16:14 07.08.2024 (обновлено: 16:36 07.08.2024)
 
Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе достигли $435 за тысячу кубов впервые с декабря

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров.
Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.
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ЭнергетикаЕВРОПАГазмировые цены на газбиржевые торги
 
 
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