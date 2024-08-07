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Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе достигли 435 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:14+0300

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит российского газа через Украину впервые с декабря достигли 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 417,4 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.09 мск их стоимость составляет 428,1 доллара (+3,4%). Минутами ранее они впервые с декабря достигали 435,4 доллара (+5,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров.Во вторник и среду сообщалось о боях в Суджанском районе Курской области – на границе России с Украиной. Поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" являются единственной транспортной артерией поставок российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от спроса в ЕС.

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европа, газ, мировые цены на газ, биржевые торги