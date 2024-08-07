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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 438 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 438 долларов за тысячу кубов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 438 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли почти на 6%, до 438 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:21+0300

2024-08-07T19:21+0300

2024-08-07T19:36+0300

энергетика

европа

биржевые торги

газ

транзит газа через украину

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды выросли почти на 6%, до 438 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа через Украину, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 407,5 доллара (+1,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 404,8 доллара (-2,3%), ценовой максимум – 438,1 доллара (+5,8%). Последние фьючерсы торговались по 437,7 доллара (+5,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 414,2 доллара за тысячу кубометров.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" поставляет по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 5% от общего потребления в ЕС.

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европа, биржевые торги, газ, транзит газа через украину