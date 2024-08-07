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Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года

Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года - 07.08.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T15:03+0300

2024-08-07T15:03+0300

2024-08-07T15:21+0300

экономика

туризм

гостиницы

ндс

максим решетников

владимир путин

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года."У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.

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туризм, гостиницы, ндс, максим решетников, владимир путин