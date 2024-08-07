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Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года - 07.08.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:03+0300
2024-08-07T15:03+0300
2024-08-07T15:21+0300
экономика
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максим решетников
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года."У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.
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туризм, гостиницы, ндс, максим решетников, владимир путин
Экономика, Туризм, гостиницы, НДС, Максим Решетников, Владимир Путин
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года
Решетников попросил Путина продлить обнуление НДС для гостиниц до 2030 года
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года.
"У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.
В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.
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