Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240807/gostinitsy-850718947.html
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года - 07.08.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:03+0300
2024-08-07T15:21+0300
экономика
туризм
гостиницы
ндс
максим решетников
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года."У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.
https://1prime.ru/20240807/otdykh-850719180.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_b04dc0bbe4d0baea4c62d4dbd3bb93fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, гостиницы, ндс, максим решетников, владимир путин
Экономика, Туризм, гостиницы, НДС, Максим Решетников, Владимир Путин
15:03 07.08.2024 (обновлено: 15:21 07.08.2024)
 
Минэкономразвития предлагает обнулить НДС для отелей до 2030 года

Решетников попросил Путина продлить обнуление НДС для гостиниц до 2030 года

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи
Гостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц до 2030 года.
"У нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились, поэтому просили, и Антон Германович (Силуанов - ред.) это понимает, продлить обнуление до 2030 года", - сказал министр.
В конце июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил, что достигнута договоренность с Минфином о продлении нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей до 2030 года.
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
Стало известно, на сколько выросли цены на отдых в России
15:08
 
ЭкономикаТуризмгостиницыНДСМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала