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Поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году выросли в 1,5 раза
Поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году выросли в 1,5 раза - 07.08.2024, ПРАЙМ
Поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году выросли в 1,5 раза
Поставки говядины из Бразилии в РФ в первом полугодии выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 36,5 тысяч тонн, следует из... | 07.08.2024, ПРАЙМ
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САН-ПАУЛО, 7 авг - ПРАЙМ. Поставки говядины из Бразилии в РФ в первом полугодии выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 36,5 тысяч тонн, следует из презентации бразильской ассоциации поставщиков говядины (ABIEC), которая была представлена на конференции в рамках Международной торговой выставки животного белка (SIAVS 2024). Согласно данным ассоциации, в январе-июне Бразилия поставила на российский рынок 36,5 тысячи тонн говядины, в то время, как за аналогичный период 2023 года объем поставок составил 23,6 тысячи тонн. Как рассказал РИА Новости директор по устойчивому развитию ABIEC Фернандо Сампайо, Россия на протяжении многих лет играла важную роль сбыта бразильской говядины и закупала большое количество мяса. "Потом российские власти увеличили инвестиции в собственное производство, что снизило зависимость России от импорта. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление спроса со стороны России. И я не знаю, повлияла ли военная операция на снижение объемов (говядины - ред.), поступающих из других стран, у меня нет информации о том, где Россия закупает мясо. Но определенно в этом году спрос на нашу продукцию растет. Мы вернулись", - сказал он. В первом полугодии 2024 года Бразилия экспортировала больше всего говядины в Китай (565,7 тысячи тонн), ОАЭ (94,9 тысячи тонн), США (85,5 тысячи тонн), в Гонконг (61,1 тысячи тонн) и Чили (48,8 тысячи тонн).
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продукты питания, бразилия, россия
продукты питания, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ
Поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году выросли в 1,5 раза
ABIEC: поставки говядины из Бразилии в Россию в 2024 году увеличились в 1,5 раза
САН-ПАУЛО, 7 авг - ПРАЙМ. Поставки говядины из Бразилии в РФ в первом полугодии выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 36,5 тысяч тонн, следует из презентации бразильской ассоциации поставщиков говядины (ABIEC), которая была представлена на конференции в рамках Международной торговой выставки животного белка (SIAVS 2024).
Согласно данным ассоциации, в январе-июне Бразилия поставила на российский рынок 36,5 тысячи тонн говядины, в то время, как за аналогичный период 2023 года объем поставок составил 23,6 тысячи тонн.
Как рассказал РИА Новости директор по устойчивому развитию ABIEC Фернандо Сампайо, Россия на протяжении многих лет играла важную роль сбыта бразильской говядины и закупала большое количество мяса.
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"Потом российские власти увеличили инвестиции в собственное производство, что снизило зависимость России от импорта. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление спроса со стороны России. И я не знаю, повлияла ли военная операция на снижение объемов (говядины - ред.), поступающих из других стран, у меня нет информации о том, где Россия закупает мясо. Но определенно в этом году спрос на нашу продукцию растет. Мы вернулись", - сказал он.
В первом полугодии 2024 года Бразилия экспортировала больше всего говядины в Китай (565,7 тысячи тонн), ОАЭ (94,9 тысячи тонн), США (85,5 тысячи тонн), в Гонконг (61,1 тысячи тонн) и Чили (48,8 тысячи тонн).