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Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию в стране

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию в стране - 07.08.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию в стране

Инфляция в России за период с 30 июля по 5 августа оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 4,99%, следует из данных Росстата. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:08+0300

2024-08-07T19:08+0300

2024-08-07T19:09+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 30 июля по 5 августа оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 4,99%, следует из данных Росстата. В предыдущий отчетный период - с 23 по 29 июля - инфляция в России составила 0,08%. Последний раз нулевая инфляция в России фиксировалась в марте этого года. "За период с 30 июля по 5 августа 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала августа – 100,00%, с начала года – 104,99%", - говорится в сообщении Росстата. За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1%. В том числе свекла подешевела на 3,3%, морковь - на 3,2%, помидоры - на 2%, огурцы - на 1,8%, картофель - на 1,6%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,7%. Подорожала только капуста - на 2,7%. На отчетной неделе также подорожали: сливочное масло - на 0,6%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, соль - на 0,4%; свинина, молоко, подсолнечное масло, мука и овощные консервы для детского питания - на 0,3%; рыба, мясные консервы для детского питания, творог, сметана, сыры, пшеничный хлеб, гречка - на 0,2%; баранина, ржаной хлеб и чай - на 0,1%. Подешевели яйца - на 1%, колбасы - на 0,4%, вермишель - на 0,3%, пшено - на 0,2%; говядина, курятина и макаронные изделия - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости рост цен зафиксирован на зубные щетки и сухие корма для домашних животных - на 0,4%, спички - на 0,3%, детские подгузники - на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на туалетную бумагу - на 0,4%; гигиенические прокладки, туалетное и хозяйственное мыло, стиральные порошки - на 0,1%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,5%, плиты ДСП - на 0,1%. Телевизоры за период с 30 июля по 5 августа подорожали на 1,2%, смартфоны - на 1%, электропылесосы - на 0,8%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла на 0,2%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - снизились на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 7%, проживания в домах отдыха и пансионатах - на 0,3%. Росстат за период с 30 июля по 5 августа зарегистрировал рост цен ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожала мазь "Левомеколь" - на 0,5%, поливитамины - на 0,4%, препарат от кашля "Ренгалин" - на 0,2%, анальгин, комбинированные анальгетики, корвалол - на 0,1%. Аллохол подешевел на 0,2%, противовирусный препарат "Эргоферон" - на 0,1%.

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