https://1prime.ru/20240807/inflyatsiya-850729532.html

Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента в годовом выражении

Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента в годовом выражении - 07.08.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента в годовом выражении

Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,11% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T19:16+0300

2024-08-07T19:16+0300

2024-08-07T19:16+0300

экономика

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 августа замедлилась до 9,02% в годовом выражении с 9,11% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как пишут авторы обзора, на неделе с 30 июля по 5 августа в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02%. "Сохранилось ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (минус 0,97%): увеличились темпы удешевления картофеля, продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры, овощи "борщевого набора" и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,06%", - говорится в документе. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,22% на фоне удорожания легковых автомобилей и электро- и бытовых приборов. "В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены снизились (минус 0,52%) при значительном ускорении удешевления авиабилетов на внутренние рейсы (минус 7%), а также услуг санаториев (минус 0,18%)", - указано в обзоре. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

https://1prime.ru/20240807/inflyatsiya-850729005.html

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