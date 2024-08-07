https://1prime.ru/20240807/investitsii-850717025.html

Минфин РФ разъяснил порядок трансформации инвестиционных счетов

Минфин РФ разъяснил порядок трансформации инвестиционных счетов - 07.08.2024, ПРАЙМ

Минфин РФ разъяснил порядок трансформации инвестиционных счетов

Минфин РФ разъяснил порядок трансформации инвестиционных счетов первого и второго типов в ИИС-3: для этого инвесторам следует обратиться к брокеру или... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:37+0300

2024-08-07T13:37+0300

2024-08-07T13:37+0300

инвестиции

иис-iii

минфин

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минфин РФ разъяснил порядок трансформации инвестиционных счетов первого и второго типов в ИИС-3: для этого инвесторам следует обратиться к брокеру или управляющему и дополнительно подать заявление на получение налоговых вычетов в налоговый орган, если он является налогоплательщиком, сообщается на сайте министерства. "Опубликовано информационное письмо Минфина России о трансформации Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-I и ИИС-II) в ИИС нового типа. Для трансформации ИИС инвестор с 1 января 2024 года может обратиться к брокеру или управляющему. Дополнительно инвестору, являющемуся налогоплательщиком, необходимо подать заявление на получение налоговых вычетов в налоговый орган", - сказано в сообщении. При этом в случае неподачи заявления в налоговый орган и открытия более одного ИИС по новым правилам инвестор не имеет права на получение инвестиционных налоговых вычетов, а также на налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан, указали в Минфине. "Порядок подачи и форма заявления устанавливается Федеральной налоговой службой Российской Федерации. Сейчас вопрос совершенствования порядка подачи заявления в налоговый орган от брокера или управляющего в налоговый орган прорабатывается", - добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20240807/raskhody-850716093.html

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инвестиции, иис-iii, минфин