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Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова - 07.08.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова
Суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке, следует из | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:15+0300
2024-08-07T06:15+0300
2024-08-07T06:15+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Защита Иванова указывала, что по делу был наложен арест на имущество широкого круга лиц, в том числе его родителей. "Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", - отмечается в документе. Речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Мосгорсуд в среду будет рассматривать поданные защитой жалобы на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.
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криминал, коррупция, тимур иванов
Криминал, коррупция, Тимур Иванов
Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова
Суд наложил арест на 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Защита Иванова указывала, что по делу был наложен арест на имущество широкого круга лиц, в том числе его родителей.
"Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", - отмечается в документе.
Суд изучил показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Речь идет о разных счетах в одном из российских банков.
Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Мосгорсуд в среду будет рассматривать поданные защитой жалобы на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.