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Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова - 07.08.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал 4 банковских счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке, следует из | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T06:15+0300

2024-08-07T06:15+0300

2024-08-07T06:15+0300

криминал

коррупция

тимур иванов

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Суд арестовал четыре банковских счета экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о крупной взятке, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Защита Иванова указывала, что по делу был наложен арест на имущество широкого круга лиц, в том числе его родителей. "Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", - отмечается в документе. Речь идет о разных счетах в одном из российских банков. Иванов, который курировал в Министерстве обороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ бизнесмен Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщал РИА Новости, что следствие вменяет экс-замминистру взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Мосгорсуд в среду будет рассматривать поданные защитой жалобы на постановление о продлении срока ареста до 23 сентября Иванову и Бородину.

https://1prime.ru/20240804/ivanov-850650442.html

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криминал, коррупция, тимур иванов