https://1prime.ru/20240807/kartoshka-850722399.html
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри - 07.08.2024, ПРАЙМ
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри
Первый урожай мини-клубней отечественного селекционного картофеля получен в Калининградской области для производства картошки фри на совместном предприятии... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:35+0300
2024-08-07T16:35+0300
2024-08-07T16:35+0300
экономика
россия
мираторг
"вкусно - и точка"
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/77/837427702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d40ba80e114fce72ff2f6b1c2de27d9.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый урожай мини-клубней отечественного селекционного картофеля получен в Калининградской области для производства картошки фри на совместном предприятии "Мираторга" и "Вкусно – и точка", сообщает пресс-служба "Вкусно – и точка". В сообщении отмечается, что в ходе партнерского визита на калининградские объекты "Мираторга" владелец "Вкусно – и точка" Александр Говор вместе с гендиректором "Мираторг Запад" Жанной Мальковой осмотрели лабораторию и теплицы селекционного проекта и обозначили дальнейшие шаги по оценке сортов с точки зрения индустриального применения для совместного предприятия по переработке картофеля "Гранд Фрайз". "В Калининградской области собрали первый урожай мини-клубней для производства картофеля фри. Картофель специально отобранных сортов, полученных в ходе реализации проекта, поступит на переработку на совместное предприятие "Мираторга" и сети "Вкусно – и точка" в Орловской области в IV квартале 2025 года. Завод мощностью 135 тысяч тонн готовой продукции в год будет выпускать картофель фри, картофель по-деревенски, оладьи (хашбраун) и картофельные хлопья", - говорится в релизе. "Картофель – один из самых популярных продуктов в меню "Вкусно – и точка", с момента открытия мы продали более 630 миллионов порций… Нам так важно получать картофель определенных сортов, которые сочетали бы в себе все необходимые качества, необходимые для приготовления лучшего продукта. Селекционная и семеноводческая работа "Мираторга" позволит нам обеспечить бесперебойные поставки картофеля в предприятия сети, а также гарантировать качество и вкус, которые ожидают получить гости наших предприятий", – приводятся в сообщении слова Говора. По данным руководителя лаборатории "Мираторг Запад" Олега Новикова, на первом этапе получено 800 килограммов высококачественных мини-клубней. "Это в будущем позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области", – процитировали Новикова в сообщении. В середине июня 2023 года "Мираторг" и "Вкусно – и точка" сообщили о планах строительства в Орловской области картофельного завода с объемом инвестиций 11,8 миллиарда рублей. Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
https://1prime.ru/20240716/rossiya-850166801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83742/77/837427702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88562689efbe73063336854466a4cecf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мираторг, "вкусно - и точка"
Экономика, РОССИЯ, Мираторг, "Вкусно - и точка"
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри
"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали урожай мини-клубней для картофеля фри
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый урожай мини-клубней отечественного селекционного картофеля получен в Калининградской области для производства картошки фри на совместном предприятии "Мираторга" и "Вкусно – и точка", сообщает пресс-служба "Вкусно – и точка".
В сообщении отмечается, что в ходе партнерского визита на калининградские объекты "Мираторга" владелец "Вкусно – и точка" Александр Говор вместе с гендиректором "Мираторг Запад" Жанной Мальковой осмотрели лабораторию и теплицы селекционного проекта и обозначили дальнейшие шаги по оценке сортов с точки зрения индустриального применения для совместного предприятия по переработке картофеля "Гранд Фрайз".
"В Калининградской области собрали первый урожай мини-клубней для производства картофеля фри. Картофель специально отобранных сортов, полученных в ходе реализации проекта, поступит на переработку на совместное предприятие "Мираторга" и сети "Вкусно – и точка" в Орловской области в IV квартале 2025 года. Завод мощностью 135 тысяч тонн готовой продукции в год будет выпускать картофель фри, картофель по-деревенски, оладьи (хашбраун) и картофельные хлопья", - говорится в релизе.
"Картофель – один из самых популярных продуктов в меню "Вкусно – и точка", с момента открытия мы продали более 630 миллионов порций… Нам так важно получать картофель определенных сортов, которые сочетали бы в себе все необходимые качества, необходимые для приготовления лучшего продукта. Селекционная и семеноводческая работа "Мираторга" позволит нам обеспечить бесперебойные поставки картофеля в предприятия сети, а также гарантировать качество и вкус, которые ожидают получить гости наших предприятий", – приводятся в сообщении слова Говора.
По данным руководителя лаборатории "Мираторг Запад" Олега Новикова, на первом этапе получено 800 килограммов высококачественных мини-клубней. "Это в будущем позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области", – процитировали Новикова в сообщении.
В середине июня 2023 года "Мираторг" и "Вкусно – и точка" сообщили о планах строительства в Орловской области картофельного завода с объемом инвестиций 11,8 миллиарда рублей.
Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.
"Вкусно - и точка" открыла рестораны в регионе РФ, где не было McDonald's