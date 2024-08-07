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"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри

"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри - 07.08.2024, ПРАЙМ

"Мираторг" и "Вкусно – и точка" собрали свой первый урожай для картошки фри

Первый урожай мини-клубней отечественного селекционного картофеля получен в Калининградской области для производства картошки фри на совместном предприятии... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:35+0300

2024-08-07T16:35+0300

2024-08-07T16:35+0300

экономика

россия

мираторг

"вкусно - и точка"

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый урожай мини-клубней отечественного селекционного картофеля получен в Калининградской области для производства картошки фри на совместном предприятии "Мираторга" и "Вкусно – и точка", сообщает пресс-служба "Вкусно – и точка". В сообщении отмечается, что в ходе партнерского визита на калининградские объекты "Мираторга" владелец "Вкусно – и точка" Александр Говор вместе с гендиректором "Мираторг Запад" Жанной Мальковой осмотрели лабораторию и теплицы селекционного проекта и обозначили дальнейшие шаги по оценке сортов с точки зрения индустриального применения для совместного предприятия по переработке картофеля "Гранд Фрайз". "В Калининградской области собрали первый урожай мини-клубней для производства картофеля фри. Картофель специально отобранных сортов, полученных в ходе реализации проекта, поступит на переработку на совместное предприятие "Мираторга" и сети "Вкусно – и точка" в Орловской области в IV квартале 2025 года. Завод мощностью 135 тысяч тонн готовой продукции в год будет выпускать картофель фри, картофель по-деревенски, оладьи (хашбраун) и картофельные хлопья", - говорится в релизе. "Картофель – один из самых популярных продуктов в меню "Вкусно – и точка", с момента открытия мы продали более 630 миллионов порций… Нам так важно получать картофель определенных сортов, которые сочетали бы в себе все необходимые качества, необходимые для приготовления лучшего продукта. Селекционная и семеноводческая работа "Мираторга" позволит нам обеспечить бесперебойные поставки картофеля в предприятия сети, а также гарантировать качество и вкус, которые ожидают получить гости наших предприятий", – приводятся в сообщении слова Говора. По данным руководителя лаборатории "Мираторг Запад" Олега Новикова, на первом этапе получено 800 килограммов высококачественных мини-клубней. "Это в будущем позволит получить высокий урожай для тиражирования репродукций семян картофеля в разных почвенно-климатических зонах, включая Калининградскую, Брянскую, Тульскую и Орловскую области", – процитировали Новикова в сообщении. В середине июня 2023 года "Мираторг" и "Вкусно – и точка" сообщили о планах строительства в Орловской области картофельного завода с объемом инвестиций 11,8 миллиарда рублей. Агрохолдинг "Мираторг" - крупнейший производитель свинины и говядины в России. Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. Основные владельцы холдинга - Виктор и Александр Линники.

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россия, мираторг, "вкусно - и точка"