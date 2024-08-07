Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США - 07.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240807/kharris-850709475.html
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США - 07.08.2024, ПРАЙМ
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:53+0300
2024-08-07T06:54+0300
сша
камала харрис
демократическая партия сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Свое заявление она сделала, выступая на митинге сторонников в Филадельфии."Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - сказала Харрис.На прошлой неделе начался в закрытом режиме процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис. К пятнице действующий вице-президет набрала необходимое количество голосов.Харрис выбрала своим партнером по гонке, в качестве кандидата на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца.Предвыборный съезд Демократической партии назначен на 19 августа.
https://1prime.ru/20240806/kandidat-850703214.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d24e7e748c373bc3cad7312bee664449.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, камала харрис, демократическая партия сша
США, Камала Харрис, Демократическая партия США
06:53 07.08.2024 (обновлено: 06:54 07.08.2024)
 
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США

Харрис объявила, что официально стала кандидатом на пост президента США от демократов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост.
Свое заявление она сделала, выступая на митинге сторонников в Филадельфии.
"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - сказала Харрис.
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты
Вчера, 18:03
На прошлой неделе начался в закрытом режиме процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис. К пятнице действующий вице-президет набрала необходимое количество голосов.
Харрис выбрала своим партнером по гонке, в качестве кандидата на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца.
Предвыборный съезд Демократической партии назначен на 19 августа.
 
СШАКамала ХаррисДемократическая партия США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала