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Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США - 07.08.2024, ПРАЙМ
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T06:53+0300
2024-08-07T06:53+0300
2024-08-07T06:54+0300
сша
камала харрис
демократическая партия сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост. Свое заявление она сделала, выступая на митинге сторонников в Филадельфии."Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - сказала Харрис.На прошлой неделе начался в закрытом режиме процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис. К пятнице действующий вице-президет набрала необходимое количество голосов.Харрис выбрала своим партнером по гонке, в качестве кандидата на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца.Предвыборный съезд Демократической партии назначен на 19 августа.
https://1prime.ru/20240806/kandidat-850703214.html
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сша, камала харрис, демократическая партия сша
США, Камала Харрис, Демократическая партия США
Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты США
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на пост президента США от демократов
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом от Демократической партии на высший государственный пост.
Свое заявление она сделала, выступая на митинге сторонников в Филадельфии.
"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - сказала Харрис.
Штаб Харрис утвердил кандидата в вице-президенты
На прошлой неделе начался в закрытом режиме процесс виртуального голосования делегатов за выдвижение Харрис. К пятнице действующий вице-президет набрала необходимое количество голосов.
Харрис выбрала своим партнером по гонке, в качестве кандидата на пост вице-президента губернатора Миннесоты Тима Уолца.
Предвыборный съезд Демократической партии назначен на 19 августа.