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Киносборы за первые два месяца лета стали рекордными - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Киносборы за первые два месяца лета стали рекордными
Киносборы за первые два месяца лета стали рекордными - 07.08.2024, ПРАЙМ
Киносборы за первые два месяца лета стали рекордными
Российский кинопрокат за два месяца лета 2023 года собрал 5,4 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Всего российские... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T10:02+0300
2024-08-07T10:02+0300
киносборы
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский кинопрокат за два месяца лета 2023 года собрал 5,4 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Всего российские кинотеатры посетили 16,3 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. "За два летних месяца объем рынка кинопроката Российской Федерации в денежном выражении составил 5,4 миллиарда рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 миллиона зрителей", - рассказали в министерстве. "Кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года", - следует из опубликованного пресс-службой сообщения. В ведомстве отметили, что показатели сборов июня-июля 2024 года увеличились на 1,5 миллиарда рублей в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Это на три миллиарда рублей больше по отношению к 2022 году и на 0,7 миллиарда рублей по отношению к 2021 году. Лидерами проката по итогам двух месяцев стали приключенческий боевик "Майор Гром: Игра", а также семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве", рассказали в министерстве.
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киносборы, россия
киносборы, РОССИЯ
10:02 07.08.2024
 
Киносборы за первые два месяца лета стали рекордными

Киносборы РФ за июнь-июль составили 5,4 млрд рублей, став рекордными за 3 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезентация фильма "Ополченочка" в Луганске
Презентация фильма Ополченочка в Луганске - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российский кинопрокат за два месяца лета 2023 года собрал 5,4 миллиарда рублей. Этот показатель стал рекордным за последние три года. Всего российские кинотеатры посетили 16,3 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
"За два летних месяца объем рынка кинопроката Российской Федерации в денежном выражении составил 5,4 миллиарда рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 миллиона зрителей", - рассказали в министерстве.
"Кассовые сборы июня-июля 2024 года стали максимальными за последние три года", - следует из опубликованного пресс-службой сообщения.
В ведомстве отметили, что показатели сборов июня-июля 2024 года увеличились на 1,5 миллиарда рублей в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Это на три миллиарда рублей больше по отношению к 2022 году и на 0,7 миллиарда рублей по отношению к 2021 году.
Лидерами проката по итогам двух месяцев стали приключенческий боевик "Майор Гром: Игра", а также семейная комедия "Манюня: Приключения в Москве", рассказали в министерстве.
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