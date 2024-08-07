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В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом - 07.08.2024, ПРАЙМ
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В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом
В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом - 07.08.2024, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается под контролем, заявили в Роспотребнадзоре. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T16:46+0300
2024-08-07T16:46+0300
коронавирус
роспотребнадзор
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается под контролем, заявили в Роспотребнадзоре."Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*", - поделились в пресс-службе. На рост числа заболевших повлияли несколько факторов. Среди них: увеличение числа ежедневных контактов между людьми, которые провоцируют активный обмен вирусами, а также резкие изменения погоды.Ежегодно переходный период между летом и осенью отмечается ростом числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Это связано как с многочисленными перемещениями людей в рамках отпусков, так и общим снижением иммунитета. В Роспотребнадзоре напомнили о важности внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за лечением.
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коронавирус, роспотребнадзор
коронавирус, Роспотребнадзор
16:46 07.08.2024
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом

Роспотребнадзор: ситуация по заболеваемости COVID-19 в России контролируемая

© Пресс-служба ФМБА России | Перейти в медиабанкТест-система ФМБА для выявления штамма "Омикрон" зарегистрирована в России
Тест-система ФМБА для выявления штамма Омикрон зарегистрирована в России
© Пресс-служба ФМБА России
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается под контролем, заявили в Роспотребнадзоре.
"Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*", - поделились в пресс-службе.
На рост числа заболевших повлияли несколько факторов. Среди них: увеличение числа ежедневных контактов между людьми, которые провоцируют активный обмен вирусами, а также резкие изменения погоды.
Ежегодно переходный период между летом и осенью отмечается ростом числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Это связано как с многочисленными перемещениями людей в рамках отпусков, так и общим снижением иммунитета. В Роспотребнадзоре напомнили о важности внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за лечением.
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