https://1prime.ru/20240807/kovid-850722825.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом

В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом - 07.08.2024, ПРАЙМ

В Роспотребнадзоре прокомментировали рост числа заболевших ковидом

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается под контролем, заявили в Роспотребнадзоре. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T16:46+0300

2024-08-07T16:46+0300

2024-08-07T16:46+0300

коронавирус

роспотребнадзор

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России остается под контролем, заявили в Роспотребнадзоре."Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. Доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". Среди циркулирующих штаммов выделяются варианты FLiRT (KS.1), на долю которых приходится почти треть случаев, пятая часть случаев приходится на разновидность JN.1.16.1 и ХВВ*", - поделились в пресс-службе. На рост числа заболевших повлияли несколько факторов. Среди них: увеличение числа ежедневных контактов между людьми, которые провоцируют активный обмен вирусами, а также резкие изменения погоды.Ежегодно переходный период между летом и осенью отмечается ростом числа заболевших острыми респираторными инфекциями. Это связано как с многочисленными перемещениями людей в рамках отпусков, так и общим снижением иммунитета. В Роспотребнадзоре напомнили о важности внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за лечением.

https://1prime.ru/20240806/kovid-850691608.html

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коронавирус, роспотребнадзор