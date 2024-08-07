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Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области
Минобороны сообщило, что не допустило продвижение ВСУ вглубь территории России. Работала российская авиация, ракетные войска и артиллерия. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T12:45+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минобороны сообщило, что не допустило продвижение ВСУ вглубь территории России. Работала российская авиация, ракетные войска и артиллерия.Украинским военным нанесли поражение в районах приграничных населенных пунктов Сумской области. В Курской области были уничтожены до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники противника. А также семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжается днем седьмого августа.
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минобороны рф, всу, россия, сво
Минобороны РФ, ВСУ, РОССИЯ, СВО
12:45 07.08.2024 (обновлено: 12:47 07.08.2024)
 
Российские военные пресекли продвижение ВСУ вглубь Курской области

ВС РФ не допустили продвижения ВСУ вглубь территории РФ на курском направлении

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Минобороны сообщило, что не допустило продвижение ВСУ вглубь территории России. Работала российская авиация, ракетные войска и артиллерия.
Украинским военным нанесли поражение в районах приграничных населенных пунктов Сумской области. В Курской области были уничтожены до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники противника. А также семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах продолжается днем седьмого августа.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
В Минздраве сообщили подробности о пострадавших в Курской области
10:57
 
Минобороны РФВСУРОССИЯСВО
 
 
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