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С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей - 07.08.2024, ПРАЙМ
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С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей
С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей - 07.08.2024, ПРАЙМ
С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об организованном вывозе жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. | 07.08.2024, ПРАЙМ
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курская область
россия
сво
всу
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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об организованном вывозе жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. "Работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщил он в своем Telegram-канале. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети. По словам чиновника, всех обеспечили водой и лекарствами. Все массовые мероприятия в области отменены.
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курская область, россия, сво, всу
Курская область, РОССИЯ, СВО, ВСУ
13:07 07.08.2024
 
С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей

Смирнов: организован вывоз жителей с обстреливаемых территорий Курской области

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.Курск. Знаменский собор
Курск. Знаменский собор - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Россия. Курск.
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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об организованном вывозе жителей с обстреливаемых ВСУ территорий.
"Работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщил он в своем Telegram-канале. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети. По словам чиновника, всех обеспечили водой и лекарствами.
Все массовые мероприятия в области отменены.
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12:45
 
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