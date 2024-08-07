https://1prime.ru/20240807/kursk-850715977.html

С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей

С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей - 07.08.2024, ПРАЙМ

С обстреливаемых территорий Курской области вывозят жителей

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об организованном вывозе жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T13:07+0300

2024-08-07T13:07+0300

2024-08-07T13:07+0300

курская область

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об организованном вывозе жителей с обстреливаемых ВСУ территорий. "Работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга", - сообщил он в своем Telegram-канале. В пунктах временного размещения три сотни человек, половина из них - дети. По словам чиновника, всех обеспечили водой и лекарствами. Все массовые мероприятия в области отменены.

https://1prime.ru/20240807/kursk-850715054.html

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курская область, россия, сво, всу