https://1prime.ru/20240807/listing-850726333.html
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга - 07.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:57+0300
2024-08-07T17:57+0300
2024-08-07T17:57+0300
экономика
россия
мосбиржа
биржевые торги
листинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа", председателем правления 7 августа 2024 года приняты следующие решения: перевести с 9 августа 2024 года из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", следующие ценные бумаги: обыкновенные акции публичного акционерного общества "Группа Астра", - говорится в сообщении. "Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения в РФ. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.
https://1prime.ru/20240806/novabev-850696189.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_55ff11164df580bb084afe099f8dfb05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосбиржа, биржевые торги, листинг
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, листинг
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
Мосбиржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа", председателем правления 7 августа 2024 года приняты следующие решения: перевести с 9 августа 2024 года из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", следующие ценные бумаги: обыкновенные акции публичного акционерного общества "Группа Астра", - говорится в сообщении.
"Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения в РФ. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.
Московская биржа ограничит расчеты с акциями компании "Новабев"