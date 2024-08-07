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Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга - 07.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга
Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T17:57+0300
2024-08-07T17:57+0300
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа", председателем правления 7 августа 2024 года приняты следующие решения: перевести с 9 августа 2024 года из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", следующие ценные бумаги: обыкновенные акции публичного акционерного общества "Группа Астра", - говорится в сообщении. "Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения в РФ. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.
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россия, мосбиржа, биржевые торги, листинг
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, биржевые торги, листинг
17:57 07.08.2024
 
Мосбиржа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга

Мосбиржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" в первый уровень листинга

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Московская биржа 9 августа переведет акции "Группы Астра" из второго в первый уровень листинга, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская Биржа", председателем правления 7 августа 2024 года приняты следующие решения: перевести с 9 августа 2024 года из раздела "Второй уровень" в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская Биржа", следующие ценные бумаги: обыкновенные акции публичного акционерного общества "Группа Астра", - говорится в сообщении.
"Группа Астра" - ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения в РФ. Операционная система Astra Linux занимает 76% рынка российских операционных систем.
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