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Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области

Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области - 07.08.2024, ПРАЙМ

Мантуров дал поручения по ситуации в Курской области

Первый вице-премьер Денис Мантуров дал ряд поручений властям Курской области, федеральным министерствам и ведомствам. Он поручил держать на особом контроле... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T21:35+0300

2024-08-07T21:35+0300

2024-08-07T21:35+0300

происшествия

денис мантуров

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режим чс

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Первый вице-премьер Денис Мантуров дал ряд поручений властям Курской области, федеральным министерствам и ведомствам. Он поручил держать на особом контроле обеспечение выплат материальной помощи людям, находящимся в пунктах временного размещения (ПВР), развернуть пункты временного пропуска в граничащих с Курской областью регионах, а органам силового блока — информировать правительство РФ об изменениях в оперативной обстановке в области. Об этом сообщил секретариат первого вице-премьера РФ. Перечисленные выше поручения Мантуров дал по итогам межведомственного совещания по оказанию помощи Курской области. В мероприятии участвовали представители МЧС России, Росгвардии, МВД, Минобороны РФ, ФСБ, Минэнерго, Росатома, Минздрава, Минстроя, Минфина, Росрезерва, а также представители региона. В среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек планировали захватить территории в Курской области. Их продвижение было, а потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее сотни убитым. Также ВСУ потеряли 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков, добавил он. Герасимов подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в указанном регионе, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, атака, всу, режим чс