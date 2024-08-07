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Александр Крайник стал генеральным директором "Сравни" - 07.08.2024, ПРАЙМ
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Александр Крайник стал генеральным директором "Сравни"
Александр Крайник стал генеральным директором "Сравни" - 07.08.2024, ПРАЙМ
Александр Крайник стал генеральным директором "Сравни"
Генеральным директором "Сравни" назначен Александр Крайник, который последние четыре года занимал должность директора по развитию страхового бизнеса. | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T12:10+0300
2024-08-07T12:10+0300
маркетплейс
финансовые продукты
финтех
сравни
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Генеральным директором "Сравни" назначен Александр Крайник, который последние четыре года занимал должность директора по развитию страхового бизнеса.Сергей Леонидов, возглавлявший финансовый маркетплейс "Сравни" с 2015 года, стал председателем совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении "Сравни".По словам Леонидова, он принял решение передать операционное управление Александру Крайнику, чтобы сконцентрироваться на стратегическом развитии компании."Сравни" — это сильный и динамичный игрок финтеха с большим опытом и мотивацией стать лидером рынка", - отметил Леонидов.На посту гендиректора Крайник займется развитием бизнеса компании, а также обеспечением преемственности тех идей и ценностей, которые команда вместе с основным акционером "Восток инвестиции" сформировали за последние годы.До прихода в "Сравни" Крайник работал в "АльфаСтраховании" и "Ингосстрах"."Сравни" — лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. В 2023 году выручка компании выросла на 131% с 3,9 млрд до 9 млрд рублей. "Сравни" входит в топ-10 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.
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маркетплейс, финансовые продукты, финтех, сравни
маркетплейс, финансовые продукты, финтех, Сравни
12:10 07.08.2024
 

Александр Крайник стал генеральным директором "Сравни"

© fotolia.com / Wrangler|%Просчет
|%Просчет - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Генеральным директором "Сравни" назначен Александр Крайник, который последние четыре года занимал должность директора по развитию страхового бизнеса.
Сергей Леонидов, возглавлявший финансовый маркетплейс "Сравни" с 2015 года, стал председателем совета директоров компании. Об этом говорится в сообщении "Сравни".
По словам Леонидова, он принял решение передать операционное управление Александру Крайнику, чтобы сконцентрироваться на стратегическом развитии компании.
"Сравни" — это сильный и динамичный игрок финтеха с большим опытом и мотивацией стать лидером рынка", - отметил Леонидов.
На посту гендиректора Крайник займется развитием бизнеса компании, а также обеспечением преемственности тех идей и ценностей, которые команда вместе с основным акционером "Восток инвестиции" сформировали за последние годы.
До прихода в "Сравни" Крайник работал в "АльфаСтраховании" и "Ингосстрах".
"Сравни" — лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. В 2023 году выручка компании выросла на 131% с 3,9 млрд до 9 млрд рублей. "Сравни" входит в топ-10 крупнейших российских финтех-компаний, по версии исследовательского агентства Smart Ranking, а также в топ-30 самых дорогих интернет-компаний России, по версии журнала Forbes.
 
маркетплейсфинансовые продуктыфинтехСравни
 
 
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